الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شمامسة جدد وتكريم الخريجين في كنيستنا بسكرامنتو بـ "الأرشيديوسس"

الأنبا نوفير
الأنبا نوفير

صلى نيافة الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر، في كنيسة مارجرجس والشهيدة دميانة بسكرامنتو بشمال كاليفورنيا، خلال زيارته الحالية لمنطقة الأرشيديوسس (شمال كاليفورنيا وغربي الولايات المتحدة الأمريكية).

وعقب صلاة الصلاة، رسم نيافته ثلاثة من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة إبصالتس، وسبعة آخرين في رتبة أغنسطس.

وفي السياق ذاته، دشن نيافته عددًا من الأواني لخدمة المذبح، وألقى نيافته عظة بعنوان "أَمَّا يَسُوعُ فَأَنَا أَعْرِفُهُ، وَبُولُسُ أَنَا أَعْلَمُهُ" (أع ١٩: ١٥).

وفي نفس اليوم، شارك نيافته في حفل تكريم الخريجين من أبناء الكنيسة، حيث وزع عليهم الهدايا التذكارية والشهادات.

كما أعلنت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير المحرق، بالقوصية، أسيوط، عن فتح باب التقديم للعام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس وما يعادلهما، وذلك اعتبارًا من أول يوليو الجاري.

واشترطت إدارة الكلية ألا يزيد سن المتقدم للالتحاق عن ٣٠ سنة، مع تقديمه خطاب تزكية من الأب مطران أو أسقف الإيبارشية التابع لها، وكذلك تقديم ما يفيد موقفه من التجنيد، إلى جانب إجراء عدد من التحاليل والفحوصات الطبية للتعرف على الحالة الصحية العامة للمتقدمين للالتحاق.

ومن المقرر أن يستمر قبول طلبات الالتحاق حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

ونظمت لجنة خدمة الشباب بإيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، أمس الأول، اللقاء الثاني لأمناء خدمة الشباب بالإيبارشية تحت عنوان "«ارْعَ غَنَمِي»" (يو ٢١: ١٦)، في كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بمنطقة عبد القادر بحري التابعة للإيبارشية.

استضاف اللقاء نيافة الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، وألقى نيافته كلمة عن "حلول عملية وروحية للشباب".

كما تضمن اللقاء بجانب صلاة القداس الإلهي، كلمة ألقاها الأب القمص ثاؤفيلس نسيم كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بدمنهور عن "الخادم وحياة النقاوة"، ومجموعات عمل عن موضوع اللقاء، الذي شارك فيه ١٤٠ خادم وخادمة و٣٠ من الآباء كهنة الإيبارشية.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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