الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قيادي بحزب العدل: توطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية ضرورة لتحقيق التنمية وحل أزمة الطاقة

أحمد بدرة مساعد رئيس
أحمد بدرة مساعد رئيس حزب العدل

أطلق أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، مبادرة وطنية لتوطين صناعة ألواح  الطاقة الشمسية في مصر ورفع القيود على استيراد مكونات محطات الطاقة المتجددة لحل أزمة الطاقة في مصر.

وقال "بدرة"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن مصر تتمتع بطقس رائع وشمس ساطعة طوال الصيف ويتوجب علينا استثمار هذه الطاقة لتوفير الطاقة وحل أزمة انقطاع الكهرباء وتوفير الطاقة للمصانع والمزارع، موضحا أنه من أهم الأشياء التي نحتاج إليها في الوقت الحالي هو دعم ألواح الطاقة الشمسية في منطقة صناعية حرة في أي ميناء، لأن المصانع التي تنتج خلايا الطاقة الشمسية طاقتها عالية ويمكن الاستفادة من إنتاجها في الاستهلاك المحلي، إضافة إلى الاستفادة منها في التصدير إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتوطين الصناعة بطريقتين الأول من خلال التصنيع المحلي بنسبة 100% وقد يكون هذا الحل صعب، أو الحصول على خطوط إنتاج من مصانع عالمية، خصوصا وأن مصر بوابة كبيرة لدعم الاقتصاد في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأوضح أن مصر تستطيع أن تكون دولة محورية إن لم تكن فعلا دولة محورية لتقليل نفقات النقل البحري، ووجود مخزون عالي من هذه الألواح يستطيع أن يكفي الاستثمار في إفريقيا بخصوص الطاقة المتجددة، والطاقة المنتجة منها، لا سيما وأن البنية التحتية في إفريقيا ضعيفة ومصادر الكهرباء تعتبر قليلة وذلك بناء على الدراسات والزيارات في السودان وتشاد وكينيا ومعظم الدول الإفريقية التي لا يوجد لها بحر أو ميناء وهو ما يطلق عليها الدول المغلقة.

وتابع: ويمكن توطين الصناعة في مصر وفتح أسواق لها خصوصا وأن هناك شركات مصرية تعمل في السوق الإفريقي ويكون لذلك صدى واسع جدا، وسيكون لذلك مستقبل واعد ويمكن الوصول لهذه المرحلة خلال 3 سنوات.

حزب العدل الطاقة الشمسية محطات الطاقة أزمة الطاقة توطين صناعة

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