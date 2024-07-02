ما هو الدور الذى يلعبه نائب محافظ الدقهلية الجديد؟

يلعب نائب محافظ الدقهلية الجديد دورًا أساسيًا ومحوريًا فى قيادة المحافظة، حيث يتولى عددًا من الملفات التنفيذية، ويكون مسئولًا عن الاهتمام بقطاعات محددة.

قال محمد عبدالرحمن أحد أهالى مدينة المنصورة، إن منصب نائب المحافظ في غاية الأهمية، حيث يكلف المحافظ نائبه بعدد من المشروعات يكون مشرفًا عليها إشرافًا رئيسيًا.

وأضاف، أن محافظة كبيرة بحجم الدقهلية قد تحتاج إلى أكثر من نائب يتم تخصيص كل نائب فى قطاع خدمى معين.

محافظ الدقهلية يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام منتظم

وكان اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025/2024 للحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع 249 درجة للثانوي العام منتظم، و200 درجة للثانوي العام خدمات، و140 درجة للثانوي الخاص، و140 للثانوي العام منازل بواقع 45 طالبًا وطالبة لكل فصل.



كما اعتمد "محافظ الدقهلية" تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني (الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي - مزدوج) للعام الدراسي 2025/2024، حيث تم اعتماد التنسيق للقبول بأقسامه المختلفة كالتالي:



1- الثانوي الفندقي (المنصورة - نبروه - السنبلاوين ) بواقع 240 درجة.

2- الثانوي الفندقي "خدمات" (المنصورة - نبروه - السنبلاوين) بواقع 170 درجة.

3- الثانوي الصناعي بواقع 220 درجة.

4- الثانوي الصناعي نظام 3 سنوات خدمات بواقع 165 درجة.

5 - الثانوي الزراعي (المنصورة - طلخا - بلقاس - ميت غمر) بواقع 190 درجة.

6 - الثانوي الزراعي (دكرنس - السنبلاوين الربع بتمي - هرماس رضوان - الرياض - المنزلة) بواقع 175 درجة.

7 - الثانوي الزراعي 3 سنوات خدمات بواقع 140 درجة.

8- الثانوي التجاري نظام 3 سنوات بواقع 175 درجة.

9- مدرسة صلاح سالم التجارية (مهنة الأمن السيبراني) بواقع 210 درجات.

10- الثانوي التجاري نظام 3 سنوات خدمات بواقع 140 درجة.

11 - التعليم المزدوج وينقسم إلى:

أ- صناعي (فني صيانة الأجهزة الطبية 255 درجة - التبريد والتكييف 225 درجة - تركيبات كهرباء المنشآت 220 درجة - صيانة وإصلاح السيارات 225 درجة - فني إلكترونيات 200 درجة - فني تشكيل وتشغيل معادن 200 درجة - ملابس جاهزه + نسيج 165 درجة - مدرسة أند يجو (داخل مصنع) ملابس جاهزة صباغة المنسوجات 145 درجة).

ب - تجاري فندقي (فندقي مزودج "طهي عام - خدمات طعام" 200 درجة - وجبات سريعة "أمريكانا" 190 درجة - مساعد فني إداري فني تجاري حديثة 200 درجة).

ج - زراعي (فني الصناعات الغذائية 165 درجة).

12 - المهني (صناعي - زراعي رغبة أولى زراعي فقط) يتم القبول حسب القرار 91 لسنة 2020.

وقال "مختار" خالص التهاني القلبية لأبنائنا الطلاب ولأولياء أمورهم داعيًا الله عز وجل أن يوفقهم ويسدد خطاهم في مستقبلهم.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مضيفًا أن الدولة تنفق المليارات للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا.

من جانبه أعلن الأستاذ ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية عن أن عدد الناجحين في الشهادة الإعدادية بلغ 101 ألف و548 طالبًا وطالبة وأن عدد فصول الصف الأول الثانوي العام بالدقهلية عددها 1051 فصلًا وأن العدد المقترح للقبول بالصف الأول الثانوي هذا العام 46 ألفًا و977 طالبًا والكثافة 45 طالبًا وأن درجات القبول بالصف الأول الثانوي بمراحله العام والخدمات والخاص والمنازل جاءت مراعية لمصالح الطلاب وحرصًا على العملية التعليمية.