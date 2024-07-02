الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شهادات تقدير ومكافأت مالية.. محافظ مطروح يكرم أوائل الشهادة الإعدادية والأزهرية والتربية الخاصة

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال الحدث

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على الإهتمام بدعم  العملية التعليمية التى يقوم  على أساسها  التنمية الشاملة بالمجتمع  واستغلال ثرواته وإمكانياته من خلال عقول وكوادر  ناضجة قادرة على مسايرة التقدم بإعتباره أهم القطاعات التي تُبنى عليها كافة القطاعات الخدمية والتنموية  الأخرى وبناء الجمهورية الجديدة،،مع استحداث نوعيات جديده من التعليم الثانوى  تواكب جهود ومجالات التنمية بالمحافظة. 

 

جاء ذلك خلال تكريم محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، لأوائل الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية والتربية الخاصة  في الإحتفالية التى نظمتها المحافظة بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، النائب حسن ابو قديرة عضو الهيئة البرلمانية بالمحافظة   والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد  والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وعمرو شحاته  وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح والشيخ  عبدالعظيم سالم  مدير عام منطقة مطروح  . ومفتاح الجرارى نقيب معلمى مطروح وأحمد هاشم رئيس مجلس الأمناء ،ولفيف من قيادات  التعليم العام والأزهري بالمحافظة وأولياء الأمور.

_شهادات تقدير ومكافأت مالية

وقدم اللواء خالد شعيب التهنئة للمتفوقين أوائل الشهادة الاعدادية العامة والأزهرية وكذلك  القادرون باختلاف بالمدارس الفكرية ومنحهم شهادات التقدير ومكافأت مالية تحفيزا لهم على مواصلة التفوق والنجاح مؤكدا علي التحفيز  المستمر لهم  تتويجًا لإجتهادهم طوال العام  واستحقاقهم  للتفوق والتميز. 

 

 

 

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
التنمية الشاملة بالمجتمع محافظ مطروح دعم العملية التعليمية تكريم الأوائل مطروح

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