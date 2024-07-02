تحديات تنتظر محافظ الوادى الجديد بعد حركة التغييرات المرتقبة

يترقب الشارع الواحاتي حركة المحافظين، والتي تأتي عقب أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، حيث يترقب عدد كبير من المواطنين حركة التغييرات الجديدة.

والتقت “الدستور” عددا من المواطنين بالشارع الواحاتي لمعرفة ماذا يريد أهالي الوادي الجديد من المحافظ الجديد.



يقول محمد يوسف أحد أهالي الوادي الجديد، إنه لابد من إعادة النظر في قرار إغلاق المحال التجارية في العاشرة مساء من محافظ الوادي الجديد، حيث إن لمحافظة الوادي الجديد طبيعة خاصة عن غيرها فارتفاع درجات الحرارة المرتفعة والشمس المحرقة تمنعنا من فتح المحال التجارية في الفترة النهارية ونعتمد على الفترة المسائية بعد نزول المواطنين والأهالي للشارع بعد اعتدال الأجواء الحارة.

وأكد يوسف لـ الدستور: نحن على استعداد لغلق المحال 5 ساعات في النهار، وعلى سبيل المثال من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الخامسة من مساء اليوم، مؤكدا أن معظم المحال التجارية تفتح أبوابها الساعة السابعة والثامنة مساءً، فلابد من إعادة النظر مرة أخرى في هذا القرار من محافظ الوادي الجديد



رصف طرق

بينما قال أمجد علي محمود، أحد أبناء الوادي الجديد، إن القيادة السياسية نجحت نجاح كبير في تطوير وإنشاء طرق ومحاور عدة استطاعت أن تغير شكل الحياة في الوادي الجديد وفتحت آفاقا وفرصا استثمارية كبرى أعادت الحياة مرة أخرى للوادي الجديد، ووضعتنا على الخريطة الاقتصادية والاستثمارية وقربت المسافات بين المحافظات.

ووجه أمجد بأنه يتمنى من المحافظ الجديد الاهتمام برصف طريق الخارجة _ الداخلة على الفور، حيث تم البدء في تنفيذه منذ حوالي سنتين وتم وضع التربة الزلطية وتوقف إلى الآن لم يتم رصفه أو تمهيده للمارة.

وأضاف خيري طليب، أحد أبناء محافظة الوادي الجديد، أنه يتمنى الانتهاء من رصف هذا الطريق الهام والحيوي الذي يصل الطلاب إلي الجامعة من مركز الداخلة وبلاط والفرافرة، مؤكدا أن هذا الطريق يعد محورا مهما لتواجد كافة المديريات الإدارية الرئيسية في الخارجة.

وقال طليب إن المحافظ الجديد سيواجه بعض التحديات فور استلامه حقيبة الوادي الجديد، أبرزها المشكلات التي تواجه تجار التمور في فرض رسوم لخروج محصول البلح خارج المحافظة، متمنيا تخفيضها لاستعادة فرص الاستثمار.