الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من هو شريف فاروق وزير التموين الجديد؟

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق

كشفت مصادر مطلعة  لـ الدستور عن اختيار الدكتور شريف فاروق، رئيس هيئة البريد، لتولي حقيبة وزارة التموين خلفًا للدكتور علي المصيلحي.

في السياق، أوضحت مصادر داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي سينتظر وزير التموين الجديد بعد حلف اليمين غدًا لكي يقوم بتسليمه الوزارة، تسليمًا مُشرفًا. 

من هو شريف فاروق وزير التموين الجديد؟

الدكتور شريف فاروق صاحب خبرة مصرفية لمدة تزيد على 30 عامًا فى إعادة هيكلة البنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى تطوير العمل وتأهيل المديرين والمتخصصين والخدمات المصرفية للأفراد وفى البنوك الخاصة وإدارة شبكات الفروع وإدارة مخاطر الائتمان وصناعة بطاقات الدفع وقروض الشركات، بالإضافة إلى تنمية الأعمال وإدارتها وتدريب العمالة.

وكان الدكتور شريف فاروق قد شغل منصب نائب أول رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لهيئة بنك ناصر الاجتماعى، حيث استطاع خلال فترة توليه المنصب قيادة التغيير والتطوير وإعادة الهيكلة بالبنك، كما عمل فى البنك المصرى الخليجى بالقاهرة خلال الفترة من 2006/2007 حتى فبراير 2017، وكذلك فى البنك الوطنى للتنمية– القاهرة (المسمى حاليًا بمصرف أبوظبى الإسلامى خلال الفترة من مايو 2004 حتى 2007، كما عمل فى البنك المصرى الأمريكى– القاهرة (كريدى أجريكول) خلال الفترة من سبتمبر 1989 حتى مايو 2002.

وقد حصل الدكتور شريف فاروق على بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة جامعة عين شمس فى 1987، كما حصل على ماجستير فى إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية تخصص بنوك (الصناعة المصرفية) فى 2009، ودكتوراة فى إدارة الأعمال من جامعة عين شمس.

وزارة التموين والتجارة الداخلية إحدى أهم وزارات الحكومة المصرية المسئولة عن تلبية احتياجات المواطنين من الاحتياجات الأساسية كالسلع التموينية، الخبز، أنابيب الغاز، حيث تضمن وصول الدقيق الخبز البلدي من الأفران (القمح)، أنابيب البوتاجاز من المستودعات (الغاز الطبيعي)، والسلع التموينية من المتاجر (الزيت والسكر والأرز وغيرها) بالدعم المناسب والجودة العالية، كما تنسق مع وزارات أخرى منها وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

الجهات التابعة لوزارة التموين

ويتبع وزارة التموين عدد من الجهات هى "الهيئة العامة للسلع التموينية،الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، والقابضة للصناعات الغذائية، جهاز حماية المستهلك، جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، والمصرية القابضة للصوامع والتخزين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.

وزارة التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي وزير التموين الدكتور علي المصيلحي الحكومة الجديدة الدكتور شريف فاروق قد شغل منصب نائب أول رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذى

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