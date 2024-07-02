أهالي الإسكندرية يطالبون المحافظ الجديد بالاهتمام بالمشروعات التنموية

مع ترقب إعلان حركة المحافظين الجدد من الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب إعلان التغير الوزاري المرتقب، طالب أهالي الإسكندرية المحافظ الجديد بعدة طلبات للارتقاء بالمدينة الساحلية الهامة.

قال عبد الرحمن احمد، موظف، إن على المحافظ الاهتمام بالمشروعات القومية التي تتم على أرض الإسكندرية، ومعدلات تنفيذها، حيث أهالي الإسكندرية ينتظرون افتتاح عدة مشروعات هامة تجرى بالمحافظة، لافتًا إلى أن هناك الكثير من المشروعات مثال توسعة الكورنيش يعد شريان مروري هام لأهالي المدينة.

وأضاف لـ"الدستور" أن شباب الإسكندرية يحتاجون التعاون بين المحافظة والجامعة لتوفير فرص تدريبية لطلاب وخريجي الجامعات ويكون هناك بروتوكولات تعاون لتوظيف عدد من الخريجين في القطاعات المختلفة بالمحافظة حسب الكليات والمؤهلات المطلوبة.

وأوضحت دينا عبد الناصر، طالبة جامعية، أن هناك العديد من المتطلبات من أهالي الإسكندرية للمحافظ، مشيرة إلى أنها تطلع بتطوير كبير الإسكندرية واستكمال ما تم بدئه من مشروعات سواء لتطوير الكورنيش، أو توسعة الطرق، أو المشروع الضخم التي تنتظره الإسكندرية وهو مشروع مترو الإسكندرية.

وتابعت أن الإسكندرية بدأت مشروع الهوية البصرية والذي نريد أن يستكمل بشكل أكبر، ليس لمواجهات الشواطئ أو بعض المواصلات العامة فقد، بل يتم تطويره ليشمل كافة أنحاء المحافظة ليكون لنا هوية سكندري كاملة.



وقال محمد كمال، عامل، إن محافظة الإسكندرية تحتاج لاهتمام كبير في القضاء على العشوائيات، ليس في المباني فقط، ولكن في الشوارع التي تعج بالباعة الحائلين، ليكون هناك حلول جذرية لتلك الأزمة التي تعاني منها الإسكندرية على مدار أعوام عديدة.

وأضاف أن الإسكندرية تعد العاصمة الثانية لذا لابد أن يكون هناك اهتمام بتوفير وسائل المواصلات الإضافية خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد إقبالا كبيرا من الزائرين من كافة المحافظات.