الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعتداءات متبادلة بين الأتراك والسوريين.. ماذا يحدث فى شمال سوريا؟

تركيا وسوريا
تركيا وسوريا

شهدت الساعات الماضية، أحداثا عصيبة وتوتر جديد بين تركيا وسوريا، بعدما عم الذعر في مدينة قيصري التركية وسط تكسير وحرق ممتلكات للسوريين والهجوم عليهم. 

وانتشر هاشتاج "ses yok" أي لا يوجد صوت للدلالة على أن السوريين باتوا مكتومي الصوت تحت وطأة معاناتهم في تركيا.

txt

أسباب انخفاض صادرات إيران إلى تركيا بنسبة 7%

فيما اندلعت اشتباكات في الداخل السوري وتحديدا في مدينتي عفرين والباب الخاضعتان للإدارة التركية، بين سوريين وأتراك أسفرت عن وقوع إصابات وتكسير وتدمير مقرات تابعة لتركيا.

يأتي ذلك عقب أيام من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن نيته لإعادة العلاقات مع سوريا مرة أخرى.

وقال أردوغان، إنه لا يرى سببا لعدم تجديد الصداقة مع الرئيس السوري بشار الأسد، مؤكدا أن أنقرة ليس لديها نية للتدخل بالشؤون الداخلية في سوريا.

ماذا يحدث في الشمال السوري

في هذا السياق، قال الاعلامي السوري رضا الباشا: “لسنا أمام تصعيد تركي، ولكن نحن أمام توجه لاتفاقيات وواضح أن هناك اتفاقية روسية تركية علي التهدئة في الشمال السوري بشكل كامل وتكون مدخل للحل السياسي وإعادة ربط الجغرافيا السورية مع بعضها وبدأت بإعادة فتح معبر أبو الزندين الذي يصل بين مدينة الباب الخاضعة لمسلحين تابعين لتركيا وبين حلب وهو معبر تجاري وكان من المقرر فتح معبر يسمي معبر الشط يوصل بين مدينة عزاز خاضعة لمسلحين وريف حلب الشمالي وهو طريق يسمي غازي عنتاب، يوصل من تركيا إلي حلب ومن ثم إدلب ومن ثم وحماة وحمص ودمشق إلي الأردن وصولا لدول الخليج”.

txt

قطع الكهرباء فى سوريا 20 ساعة

وأشار الباشا في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن هناك فعليا بوادر تسوية مع تركيا وفتح معر أبو الزندين تزامن مع حادث مدينة قيصري التركية وخلالها تم التهجم علي مواطنين سوريين وحرق محلاتهم وضربهم، وفي مدينة الباب تحرك مجموعة من المواطنين وهاجموا الأتراك والمقرات التركية الموجودة في الأراضي السورية، ورفضوا تطبيق الاتفاق واتهموا تركيا بأنها تعمل علي بيع المسلحين وكسروا الشاحنات التركية التي تدخل البضائع، وحرقوا مكاتب الشركات التركية مكاتب الاتصالات والكهرباء، وهناك مكتب يسمي مكتب الوالي التركي يمثل الوالي التركي داخل سوريا، مثلا مدينة الباب تابعة لغازي عنتاب ويوجد بها والي غازي عنتاب داخل المدينة.

هذا الملف تحول لاشتباكات لمدينة عفرين التابعة لولاية اسكندرون بها مكتب للحاكم التركي، ووقعت اشتباكات أسفرت عن إصابة 50 شخص، واستمرار إطلاق النار بشكل مكثف، ولكن اليوم الأوضاع هدأت.

واختتم الباشا تصريحاته قائلا: "نحن أمام مساعي تركية للدخول في تسوية حقيقة مع دمشق وهذه التسوية عرابها  الروسي والإيراني، ويسعون إلي إعادة العلاقات بين دمشق وأنقرة يبدأ عبر المعابر والطرق التي تصل تركيا بالخليج العربي والدول العربية.

سوريا تركيا مدينة قيصري التركية الرئيس التركى عفرين الباب الشمال السوري

الأكثر قراءة

من هو شريف فاروق وزير التموين الجديد؟

نائب رئيس اللجنة المالية بصندوق النقد.. السيرة الذاتية لـ أحمد كجوك مرشح وزارة المالية الجديد

كفاءة وطنية بخبرات دولية.. من هو بدر عبدالعاطى وزير الخارجية الجديد؟

حصل على نوط الواجب العسكرى.. من هو عبدالمجيد صقر وزير التنمية المحلية الجديد؟

خبرة ممتدة لأكثر من 35 عامًا.. من هو حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجديد؟

مصدر حكومى مطلع: اختيار عدنان فنجرى وزيرًا للعدل.. وسامح الحفنى للطيران

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

المحافظون والتغيير!

علي سعدة

التغيير الوزارى الجديد

مدحت بشاى

رؤى مواطن يبغى التغيير يا حكومة

محاسن السنوسي

معانا ولا علينا يا حكومة !

لواء. محسن الفحام

الشفافية الإيجابية

حسين دعسة

عندما يكشف جيمس جفرى الخطط السرية.. من ينقذ غزة؟

يحيى عسكر

30 يونيو.. حتى نستطيع أن نعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء

محمود خليل

«مربع الحكمة» فى تجربة «لقمان»

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين