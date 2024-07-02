اعتداءات متبادلة بين الأتراك والسوريين.. ماذا يحدث فى شمال سوريا؟

شهدت الساعات الماضية، أحداثا عصيبة وتوتر جديد بين تركيا وسوريا، بعدما عم الذعر في مدينة قيصري التركية وسط تكسير وحرق ممتلكات للسوريين والهجوم عليهم.

وانتشر هاشتاج "ses yok" أي لا يوجد صوت للدلالة على أن السوريين باتوا مكتومي الصوت تحت وطأة معاناتهم في تركيا.

فيما اندلعت اشتباكات في الداخل السوري وتحديدا في مدينتي عفرين والباب الخاضعتان للإدارة التركية، بين سوريين وأتراك أسفرت عن وقوع إصابات وتكسير وتدمير مقرات تابعة لتركيا.

يأتي ذلك عقب أيام من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن نيته لإعادة العلاقات مع سوريا مرة أخرى.

وقال أردوغان، إنه لا يرى سببا لعدم تجديد الصداقة مع الرئيس السوري بشار الأسد، مؤكدا أن أنقرة ليس لديها نية للتدخل بالشؤون الداخلية في سوريا.

ماذا يحدث في الشمال السوري

في هذا السياق، قال الاعلامي السوري رضا الباشا: “لسنا أمام تصعيد تركي، ولكن نحن أمام توجه لاتفاقيات وواضح أن هناك اتفاقية روسية تركية علي التهدئة في الشمال السوري بشكل كامل وتكون مدخل للحل السياسي وإعادة ربط الجغرافيا السورية مع بعضها وبدأت بإعادة فتح معبر أبو الزندين الذي يصل بين مدينة الباب الخاضعة لمسلحين تابعين لتركيا وبين حلب وهو معبر تجاري وكان من المقرر فتح معبر يسمي معبر الشط يوصل بين مدينة عزاز خاضعة لمسلحين وريف حلب الشمالي وهو طريق يسمي غازي عنتاب، يوصل من تركيا إلي حلب ومن ثم إدلب ومن ثم وحماة وحمص ودمشق إلي الأردن وصولا لدول الخليج”.

وأشار الباشا في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن هناك فعليا بوادر تسوية مع تركيا وفتح معر أبو الزندين تزامن مع حادث مدينة قيصري التركية وخلالها تم التهجم علي مواطنين سوريين وحرق محلاتهم وضربهم، وفي مدينة الباب تحرك مجموعة من المواطنين وهاجموا الأتراك والمقرات التركية الموجودة في الأراضي السورية، ورفضوا تطبيق الاتفاق واتهموا تركيا بأنها تعمل علي بيع المسلحين وكسروا الشاحنات التركية التي تدخل البضائع، وحرقوا مكاتب الشركات التركية مكاتب الاتصالات والكهرباء، وهناك مكتب يسمي مكتب الوالي التركي يمثل الوالي التركي داخل سوريا، مثلا مدينة الباب تابعة لغازي عنتاب ويوجد بها والي غازي عنتاب داخل المدينة.

هذا الملف تحول لاشتباكات لمدينة عفرين التابعة لولاية اسكندرون بها مكتب للحاكم التركي، ووقعت اشتباكات أسفرت عن إصابة 50 شخص، واستمرار إطلاق النار بشكل مكثف، ولكن اليوم الأوضاع هدأت.

واختتم الباشا تصريحاته قائلا: "نحن أمام مساعي تركية للدخول في تسوية حقيقة مع دمشق وهذه التسوية عرابها الروسي والإيراني، ويسعون إلي إعادة العلاقات بين دمشق وأنقرة يبدأ عبر المعابر والطرق التي تصل تركيا بالخليج العربي والدول العربية.