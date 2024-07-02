الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأثاث والصيد.. أهم مطالب أهالي دمياط من المحافظ الجديد

دمياط
دمياط

تداولت أنباء قوية داخل ديوان عام محافظة  دمياط، عن رحيل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن منصبها وتولي محافظ جديد خلال حركة المحافظين القادمة وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الخبر ما بين مؤيد لرحيلها وبين آخرين يذكرونها بالعمل الجاد.

وعن المطالب التي يناشدها أهالي محافظة دمياط من المحافظ الجديد قبل وصوله، يقول هاني أبو جلالة عضو مجلس أمناء مديرية التربية والتعليم في محافظة دمياط، إن المحافظة بها العديد من الملفات التي تحتاج نظرة خاصة ورعاية فائقة، على رأسها ملف صناعة الأثاث في دمياط وهو ملف شائك يخص صناعة أصيلة تشتهر بها المحافظة، حيث أن غالبية شعب دمياط بل أكمله مستفيد من رواج صناعة الأثاث وعمل الورش الصناعية والمعارض في دمياط، ما يدفعنا إلى توجيه بوصلة محافظ دمياط الجديد نحو تطوير صناعة الأثاث وتعظيم الاستفادة من مدينة دمياط للأثاث وهو المشروع القومي الذي يحتاج إلى سياسات جديدة لكي يكون أحد أهم أذرعة تطوير صناعة الأثاث في دمياط وإعادتها لأمجادها مرة أخرى.

كما أن ملف الصيد في دمياط هو ملف هام جدا خاصة وان محافظة دمياط بها ثلثي أسطول الصيد المصري.

ومن جانبه قال سامي الغباشي، أمين مساعد الشعب الجمهوري في محافظة دمياط، إن اسم المحافظ ليس هو همنا الأكبر ولكن سياساته هي الأهم، حيث أننا نريد محافظ يستطيع التواصل مع المواطنين والتعامل معهم والاستجابة لمطالبهم وأن يراعي صوت الشارع الدمياطي.

وأضاف: نريد محافظ يراجع اوضاع صناعة الاثاث في دمياط ويستمع للنقابات العمالية والجمعيات التي تعمل في ذلك الشأن وتغيير سياسات إدارة مدينة دمياط للأثاث لتكون معول بناء في ذلك الملف.

وأكمل، كما أن ملف الصيد ملف هام حيث أنه يعمل به قطاع كبير من أهالي محافظة دمياط ولا بد من الحفاظ على الصيادين وتزويد المراكب بالرادار والراماص، وغيرها من الأجهزة التي تحافظ على سلامة الصيادين.

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