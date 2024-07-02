الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس المتهم بسرقة أجهزة كهربائية من شقة فى بولاق أبوالعلا

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة بولاق أبوالعلا، اليوم، حبس متهم بسرقة أجهزة كهربائية من إحدى الشقق، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على عاطل، لقيامه بسرقة أجهزة كهربائية من داخل مسكن سيدة بمنطقة بولاق أبوالعلا.
ونجحت قوة أمنية في ضبط عاطل، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة بولاق لقيامه بسرقة بعض الأجهزة الكهربائية من داخل مسكن إحدى السيدات كائن بدائرة القسم.
واعترف بارتكابه واقعتى سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتجري مباحث قسم شرطة بولاق أبوالعلا، تطوير لمناقشة المتهم، للكشف عن جرائم أخرى ارتكابها بذات الأسلوب، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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