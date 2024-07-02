مع تغييرات وزارية ومحلية.. 5 تحديات على مكتب محافظ السويس

ينتظر مواطنو محافظة السويس مثلهم كبقية سكان محافظة جمهورية مصر العربية، تجديد الثقة بالمحافظ الحالي أو تعيين محافظ جديد، من خلال حركة المحافظين التي ستعقب التعديل الوزاري المنتظر إعلانه غدا.

واستطلعت جريدة “الدستور” أراء سكان محافظة السويس حول أهم الملفات التي يجب أن تكون على مكتب محافظ السويس، بعد التغيير المنتظر.

ملف الصحة في السويس

ويأتي ملف الصحة على قائمة القضايا التي تشغل بال السوايسة على الرغم من افتتاح مجمع السويس الطبي بطاقة 420 سريرا، إلا أن المواطن لا زال يشعر بقصور في الخدمات الصحية.

ويقول عبد الحميد عادل، أن مجمع السويس الطبي صرح مبهر بإمكانيات ضخمة، لكن الروتين الحكومي وصعوبة الإجراءات جعلتنا لا نشعر بجودة الخدمة.

تقول عائشة محمود، أن السويس تحتاج لرقابة على سيارات التاكسي التي يرفض أغلب سائقيها تشغيل العداد ورفض الاعتراف بالتعريفة المقررة، إلى جانب رفض دخولهم بعض المناطق.

فرص عمل في مصانع وشركات السويس

ويرى عامر أحمد، حاصل على بكالوريوس تجارة، أن شباب السويس مظلوم يعيشون في محافظة تحتوي على ثالث أغنى شارع في العالم، وهو طريق الشركات الذي يبدأ من امتداد شارع المحافظة، وحتى منطقة السخنة، ويضم الكثير من الشركات والمصانع باستثمارات ضخمة، ومع ذلك أغلب العاملين بها من خارج محافظة السويس.

تقول منال السيد، ربة منزل، أن السويس شهدت تطوير كبير جدا في الناحية الجمالية وأصبحت مليئة بالأماكن الصالحة للنزهة، الا أن أغلب سكان المدينة يحلمون بفتح منطقة بورتوفيق المطلة على المجرى الملاحة لقناة السويس أسوة بجيرانهم في الإسماعيلية وبورسعيد، وقالت “كل السوايسة ذكرياتهم في بورتوفيق”.

يقول خيري سعيد، إن جيل كامل تربى على مشهد توافد الحجيج والمعتمرين على السويس، العتبة الأولى إلى الأراضي الحجازية عن طريق البحر الأحمر، انطلاقا من ميناء بورتوفيق.

وناشد خيري المسئولين بضرورة إعادة فتح ميناء بورتوفيق لنقل الركاب، لما يعود من نفع على المحافظة عن طريق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.