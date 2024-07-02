محافظ أسوان يتابع أعمال التطوير بأحد المنشآت الفندقية

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بأحد المنشآت الفندقية التابعة للمحافظة، والتى تقوم بإدارتها إحدى الشركات الفندقية المتخصصة.

وجاء ذلك من أجل الإستعداد للموسم السياحى القادم ضمن رؤية مصر 2030، وللنهوض بمجال الإستثمار السياحى وتنمية موارد المحافظة لتحقيق العوائد الإيجابية منها.

ورافق محافظ أسوان جولته الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، فضلًا عن القيادات التنفيذية.

التوسع داخل المنشآت الفندقية التى توجد بها مساحات لتحقيق الإستثمار الأمثل

وخلال جولته التفقدية، أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان توجيهاته بأهمية التوسع داخل المنشآت الفندقية التى توجد بها مساحات لتحقيق الإستثمار الأمثل لها فى زيادة طاقتها الإستيعابية، وبالتالى جاهزيتها لتكون مهيئة لإستقبال الأفواج السياحية الوافدة للمحافظة، وكذا لأى فعاليات أو مهرجانات أو مؤتمرات، وهذا ما يتم تنفيذه حاليًا بهذا الصرح الفندقى لزيادة طاقته إلى 120 غرفة من خلال أعمال التطوير للغرف، وإضافة غرف جديدة، فضلًا عن اللاندسكيب بنسبة تنفيذ 98 %.

وأكد محافظ أسوان على ضرورة الإلتزام بالمعايير والمقاييس الدولية فى الأعمال الإنشائية، والتنوع فى تقديم الخدمات الفندقية والسياحية والترفيهية لتكون إضافة كبيرة لمنظومة المنشآت الفندقية بأسوان، والتى تضم العديد من الفنادق والقرى السياحية المتعددة المستويات، علاوة على الموتيلات الفندقية للسياحة البيئية والإستشفائية والترفيهية.

جولة محافظ أسوان

جولة محافظ أسوان