مواطن إسمعلاوي: منصب نائب المحافظ أحد أهم المناصب وفرصة عظيمة للشباب "فيديو"

قال المهندس نبيل العايدي أحد أبناء محافظة الإسماعيلية، إن منصب نائب المحافظ أحد أهم المناصب المتواجدة في الوقت الحالي خاصة أن نواب المحافظين من الشباب، وهي فرصة عظيمة أعطتها الدولة للشباب لتكليل مجهودات الدولة على أرض الواقع.

الاهتمام بالقرى أكثر من المدن

وأوضح العايدي، أنه يتمنى أن نائب المحافظ سواء في محافظه الاسماعيليه او في اي محافظه اخرى الا يكلل مجهوداته في مدينه الرئيسيه في المحافظه فقط حيث تحتاج مراكز مختلفه في محافظه الى نظره أكثر من نواب المحافظين والمحافظين.

وأوضح، أن حديث عن أبي المحافظ ان يهتم بالمراكز المختلفة لأن نائب محافظ لديه صلاحيات عديده ويقوم بدور المحافظ في غيابه ووجوده ولديه العديد من الصلاحيات التي تسمح له بالتحرك فضلا عن كونه من الشباب فلديه القدره على سرعه التحرك فضلا عن زياده الأداء على محافظين، حيث أن الشباب مليء بالحماس والحيويه ويريد ان يسطر اسمه بحروف النور ويريد ان يخدم بلده بكل ما اوتي من قوه.

وأضاف، أتمنى أن أرى أن النواب محافظين في الفترة القادمة على ارض الواقع في الفترات القادمة.

أهمية دور نواب المحافظين

ومن المتوقع أن تشهد مصر خلال الساعات القليلة القادمة، حركة محافظين جديدة، وتعيين نواب محافظين للمحافظة التي لا يوجد وكذلك تغيير عدد من نواب المحافظين في المحافظات المتواجدين بها.

وقال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، خلال بيانا له إن نجاح المحافظين الجدد يكمن في 5 محاور أساسية ودائما ما تكون نصيحتي لهم بعد حلف اليمين، أن يترك عباءة المهنة السابقة ويعلم أنه موكل إليه مهمة تنفيذية وسياسية هامة لها طبع فني وتقني ولابد أن يلم بمقدرات هذه المهمة ويجمع ملفاته التي تتعلق بكافة مناحي الحياة من كهرباء ومياه وغيرها تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وعدد السجيني، ما يعتبره خريطة النجاح لأي محافظ، والتي تشمل أن يكون علي علم بأن هناك شركاء ومنها الصحافة المحلية والتي يجب أن يكون علي صلة طيبة بهم، فضلا عن أهمية العلاقة مع جناح السلطة الآخر من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعقد اجتماعات دورية مهم، بالإضافة إلي القيادات الشعبية في المحافظة، والمجتمع المدني وأخيرًا رؤساء الأجهزة الأمنية بالمحافظة التي يعمل فيها، قائلا: " المحافظ الشاطر هو الذي يدير بشكل مختلط بين الرسمية والأسرية".

ونوّه، إلى أن طبيعة المحافظة واحتياجاتها هي من تحدد أولويات أجندة المحافظ، وانصح المحافظين الجدد بالاطلاع على توصيات لجنة الإدارة المحلية في مناقشة القضايا العالقة بكل محافظة، كل فيما يخصه، لافتا إلى أن منصب المحافظ "ثقيل" وليس بالأمر البسيط كما يبدو للبعض.