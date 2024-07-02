بيرسا كوموتوسي: سعيدة بتقديم أصوات شعرية مصرية لم يترجم لها بأي لغة

مختارات من الشعر المصري

صدر مؤخرا كتاب "مختارات من الشعر المصري" باليونانية، من ترجمة الكاتبة والمترجمة اليونانيةبيرسا كوموتوسي، وضم الكتاب قصائد للشعراء المصريين منهم: أحمد شوقي، إبراهيم المصري، رضا أحمد، إسراء النمر، وأميمة عبد الشافي، علاء خالد، محمد خير، عبد الرحمن مقلد، إيمان مرسال وغيرهم.

وقالت بيرسا كوموتوسي في تصريحات لـ الدستور: حاولت في هذ المختارات الشعرية تقديم تمثيل موجز ولكن صادق لتميز الشعر الجديد والحديث في مصر وتطوره التدريجي على مرّ السنين. وذلك لأن الشعر المصري في مطالع القرن العشرين مع شوقي وحافظ ابراهيم وأحمد زكي أبو شادي وتجربة شعراء أبوللو كان رائدًا وملهما وله حضور بارز في الذائقة الشعرية العربية. ولهذا أبدأ الكتاب بالمثال الأبرز لأشعار أحمد شوقي (1868-1932) الذي يعتبر أمير الشعر العربي في طوره التجديدي المبكر.

وتظهر القصائد في المختارات المذكورة إلى حد كبير التحولات والتغيرات والاتجاهات والمواقف لمجتمع شهد العديد من التغيرات الاجتماعية والسياسية والثقافية، ولا يزال يشهد تحولات كبيرة ومهمة. مع كونه لايزال مركزا طليعيا من مراكز الثقافة العربية.

المدونة الشعرية في مصر

وأشارت بيرسا كوموتوسي إلى أن: "أثمرت التحولات العميقة في مصر بشكل رئيسي خلال النصف الثاني من القرن العشرين مع استقلال مصر عن الحكم البريطاني، بينما أصبحت أكثر وضوحًا في القرن الحادي والعشرين، مع التغييرات الواضحة والجارفة في طريقة التفكير، ولكن أيضًا في التعبير الإبداعي.

تغير أسلوب الكتابة الشعرية وموضوعاتها، وتبادل الشعراء والشاعرات الجدد التأثر والتأثير مع شاعرات وشعراء جغرافيات الشعر العربي الأخرى، وتعكس المدونة الشعرية الراهنة في مصر بقوة أكبر القضايا الاجتماعية مع الرموز الخالدة، مثل النيل، وهو رمز وفكرة وموضوع تشكل مجتمعة أقنوما لا يغيب عن ذاكرة وتجليات التجارب الإبداعية، ليس في الشعر وحده، بل وفي جميع أشكال التعبير الأدبي والفني في مصر. بحيث يعبر بتدفقه العظيم عن مشاعر الإنسان المتناوبة.

الأصوات الشعرية الجديدة

وأكدت كوموتوسي على أن "المختارات المذكورة، أعطت حيزًا أكبر للشعراء والشاعرات الأصغر سنا. ولا بد أن أشير هنا إلى أن ما يسعدني حقيقة أن العديد من القصائد المضمومة في المختارات العربية المختلفة التي اشتغلت عليها والتي نشرت حتى الآن في اليونان هي لشعراء لم يسبق أن ترجم شعرهم إلى أي لغة أجنبية أخرى. اليونانية هي لغتهم الأوروبية الأولى.

اعتبرت طبعة منفصلة للشعر المصري ضرورية، ليس فقط "لملء" فجوة كبيرة في اليونان، وربما في أوروبا ولكن بشكل أساسي لتشكيل أساس لنسخة أكبر وأكثر شمولًا. يقوم بها مستقبلًا مترجمون آخرون، وذلك من منظور جديد ومن الحاجة المستمرة لإثراء التواصل الثقافي عبر ترجمة الشعر.

مختارات من الشعر المصري

تحتوي المختارات على قصائد لـ 25 شاعرًا، بدءًا من قصيدة أو اثنتين لكل من أحمد شوقي ولويس عوض، وبيرم التونسي وفاروق شوشة ووفاء وجدي، وتنتهي بأصوات نسائية جديدة مثل إسراء النمر وأميمة عبد الشافي ومروة أبو ضيف رضا أحمد، لأنني قرأت قصائدهم وأحببتها ً وأعتقد أنهم يقدمون شيئًا جديدًا.

وقد ضمت المختارات.قصائد للشاعرات والشعراء الذين أنا معجبة بهم شخصيا ك إيمان مرسال وعلاء خالد ومحمد خير وعماد أبو صالح وأحمد عبد الجبار عبد الرحمن مقلد وحمزة القناوي وعبد الرحيم يوسف وغيرهم من الأصوات البارزة في السبعينيات والتسعينيات مثل رفعت سلام وابراهيم المصري وسهير المصادفة وفاطمة قنديل.

أصوات شعرية لم يترجم لها في لغة اخرى

ولابد أن أشير هنا إلى أن بعض الأصوات ترجمت لها قصيدة واحدة لكوني لم أتمكن من التواصل المباشر مع أصحابها.

تجدر الإشارة إلى أن الشعر في اللغة العربية عمومًا، بحر واسع، ولا يمكن الإحاطة به كاملا بالوسائل المتاحة لمترجم، بإمكاناته وحدها، مع ذلك أعتقد أن هذه المختارات يمكن أن تكون بداية يمكن إثراءه بجهود أجيال أخرى لاحقة من المترجمين. االشعر المصري والعربي بشكل عام عظيم وإنساني، يؤكد إيماني بأن الإنسان في كل مكان نفسه وأن كل ما يريده حقًا هو الوصول الي إيثاكا الخاصة به.. كما يقول الشاعر السكندر كفافيس اثاكا المكان الرمزي لكل إنسان أو مبدع والوصول إليها يتطلب المزيد من الشجاعة والابتكار.