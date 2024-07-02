الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السفير الفرنسى بالقاهرة يفتتح مشروع دراجات الإسكندرية

سفير فرنسا بالقاهرة
سفير فرنسا بالقاهرة اريك شفاليه

شارك سفير فرنسا اريك شفاليه بالقاهرة، الثلاثاء، في حفل إطلاق مشروع "دراجات الإسكندرية" الذي تشارك شركتان فرنسيتان في تنفيذه: VUFBikes والمشغّل Transdev لخدمات النقل بالشراكة مع محافظة الإسكندرية، وممول من خلال منحة مقدمة من الحكومة الفرنسية.

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مشروع دراجات الإسكندرية 

ووفقًا لبيان صادر عن سفارة فرنسا في القاهرة يهدف هذا المشروع الفرنسي-المصري إلى تحسين وسائل نقل متوافقة مع المعايير البيئية بحيث تجعلها متكيفة على نحو أفضل مع المشكلات التي تعاني منها مدينة الإسكندرية. 

كما سيتيح المشروع الذي يسهم في تحقيق التطلعات "الخضراء" للسلطات السكندرية، والمنفذ بالتعاون مع شركة VUFBikes مع شركة Transdev المعنية بالجوانب الفنية المتعلقة به، توفير 27 دراجة ذات ثلاث عجلات تعمل بالكهرباء من تصنيع فرنسي يمكن استخدامها:

  • كوسيلة نقل البضائع في خدمة المتاجر وأصحاب الخدمات التقنية بالإسكندرية، لا سيما في المنطقة المحيطة ببنك الدم المستقبلي.
  • كتاكسي في خدمة السائحين في المنطقة المحيطة بمحطة مصر للقطارات.
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الإسكندرية تحد من الانبعاثات الكربونية 

وعقب لقاءه مع محافظ الإسكندرية، اللواء محمد طاهر الشريف، ونائبة المحافظ، السيدة جاكلين عازر، أكد سفير فرنسا، إريك شوفالييه، على أهمية هذا المشروع "الذي يجسد استراتيجية محافظة الإسكندرية في مجال الحد من الانبعاثات الكربونية في وسائل النقل والذي تفخر فرنسا في المشاركة في تنفيذها".

وأشاد السفير بشركة VUFBikes  وTransdev نظرًا لهذا الإسهام المبتكر وأشاد بفريق العمل بمحافظة الإسكندرية الذي لم يكن هذا المشروع أن يرى النور إلا من خلال مشاركته فيه.

وقال البيان لقد حظي هذا المشروع، الذي يعكس التزام فرنسا لصالح الانتقال البيئي والحد من الانبعاثات الكربونية في وسائل النقل، بمنحة مقدمة من الدولة الفرنسية قدرها 000 500 يورو من خلال صندوق الدراسات ودعم القطاع الخاص (FASEP)، الذي يعد أداة موجهة لصالح إطلاق مشروعات ذات قيمة مضافة فرنسية قوية في الدول الناشئة والنامية. أما شركة VUFBikes، وهي شركة فرنسية متوسطة شابة ففازت في 2019 بمناقصة قوامها 5 ملايين يورو حول "الحلول المبتكرة للمدن المستدامة في إفريقيا" التي أطلقتها الإدارة العامة للخزانة بمنظور قمة إفريقيا-فرنسا 2020.

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