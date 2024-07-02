الحكومة الجديدة.. حسن شحاتة يوجه رسالة شكر للعاملين بوزارة العمل

توجه حسن شحاتة وزير العمل ، اليوم الثلاثاء، بخالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بديوان عام الوزارة ومديري الإدارات، والإدارات المركزية، وصندوقي الطوارئ، وتمويل التدريب والتأهيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، ومديريات العمل بالمحافظات، ومجلة العمل، على العمل معهم منذ توليه حقيبة الوزارة، في أغسطس 2022، وحتى اليوم، من أجل التقدم في ملف العمل "محليا وعربيا ودوليا".

وأعرب “شحاتة” عن ثقته في قدرة جميع العاملين بالوزارة، على مواصلة العمل خلال الفترة المقبلة،لتحقيق المزيد من التقدم في جميع الملفات المتعلقة بالعمل.