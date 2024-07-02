جوميز يعلن قائمة الزمالك لمباراة فاركو في بطولة الدوري

أعلن الجهازالفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائمة التي ستخوض مباراة فاركو، المقرر لها غدًا الأربعاء باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – أحمد مجدي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة – زياد كمال – محمد السيد - عمار ياسر – ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" – إبراهيما نداي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد – محمد عاطف.

خط الهجوم: يوسف أوباما - مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو".

وكان الزمالك قد فاز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-2 في الجولة الماضية من بطولة الدوري

وكشف بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، عن موعد انطلاق فترة الإعداد لفرق قطاع الناشئين والمدرسة الأساسية "البراعم"، استعدادًا للموسم الجديد.

وأكد بدر حامد أن فترة الإعداد لفرق قطاع الناشئين مواليد 2005، و2007، و2008، و2009، و2010، ستنطلق غدًا الثلاثاء على ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء.

وأضاف رئيس قطاعات كرة القدم أن فترة الإعداد الخاصة بالمدرسة الأساسية "البراعم"، ستنطلق يوم السبت المُقبل، بداية من مواليد 2011 حتي مواليد 2015.

وأشار بدر حامد إلى أن انطلاق فترة الإعداد بشكل مبكر من أجل تجهيز جميع اللاعبين بمختلف المراحل العمرية بأفضل شكل ممكن بدنيًا وفنيًا استعدادًا للموسم الجديد، من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة ضمن الاستراتيجية للنهوض بقطاع الناشئين والمدرسة الأساسية "البراعم" لخدمة النادي مستقبلًا.

واختتم رئيس قطاعات كرة القدم مؤكدًا على إنهاء كافة التفاصيل والترتيبات اللوجستية الخاصة بفترة الإعداد، من ملاعب وأدوات تدريب وملابس.