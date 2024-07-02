المنظمات الأهلية بفلسطين: الأوضاع تزداد صعوبة وقساوة

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية بفلسطين، إن الأوجاع والآلام بسبب الاحتلال الإسرائيلي غير مسبوقة، وهذه المرة الظروف أصعب وأكثر قساوة للشعب الفلسطيني مما كانت عليه قبل ذلك.

وأضاف الشوا، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الكثير من الأسر في الشوارع دون دواء ودون حتى خيمة تأويهم من حرارة الشمس أو حتى قطرة ماء تخفف عنهم أو حتى الحماية، فلا وجد لأي مكان آمن حتى الخيام التي لجأ إليها في السابق أبناء الشعب الفلسطيني في منطقة المواصي استهدفت أكثر من مرة وسقط العديد من العشرات والمئات من الشهداء والكثير من الجرحى.

وأوضح أن الأوضاع مأساوية والوضع العام برمته يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي ماضٍ في عدوانه على شعبنا الفلسطيني وماضٍ في الممارسات اللا إنسانية التي يقوم بها لحق المدنيين الفلسطينيين.