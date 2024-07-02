محافظ مطروح يعتمد نتيجة تنسيق القبول بالثانوي العام والفني بالمحافظة

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تنسيق القبول بمرحلة التعليم الثانوي العام والفنى للعام الدراسى 2024/ 2025 "المرحلة الأولى" على مستوى مراكز ومدن المحافظة للعام الدراسى بعد حصر ودراسة الأماكن الشاغرة بالمدارس المختلفة وأعداد الناجحين والمجموع والتنسيق لكل إدارة على حده.

_الالتحاق بالثانوي العام

وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، تم تحديد مجموع الحد الأدنى للالتحاق بالثانوي العام بإدارة مرسى مطروح التعليمية 223 درجة وإدارة البنجر 221 درجة، وإدارة الحمام 213 درجة والعلمين 195 درجة والنجيلة 174 درجة وبرانى 189 درجة وسيوة 211 درجة، وادارة الضبعة 200 درجة والسلوم 156 درجة.

_الفراغات المتاحة

وأضاف أنه يجرى قبول الطلاب وفقًا للفراغات المتاحة فى كل مدرسة فيما لا يزيد عن كثافة الفصل المحدد، وعلى أن يجرى القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التى يريد التقدم للصف الأول الثانوي فى المدارس التابعة لها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي حتى لا يحدث تباين في الكثافة ولا يجوز التحويل من الإدارة التعليمية إلا بعد مناظرة المجموع والعرض علي لجنة التحويلات بالإدارة.

كما أعتمد محافظ مطروح نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق القبول للمرحلة الثانوية الفنية للعام الدراسي 2024 / 2025 بجميع مجالاتها (صناعي – زراعي – تجارى – فندقي ).

_ التعليم الزراعي:

جاء الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولي بمدرسة مطروح الزراعية بمجموع 218 درجة، بعد اجتياز الاختبار الإليكتروني والمقابلة الشخصية ووفقا للمجموع الكلى الأعلى ومدرسة الخلفاء الراشدين الزراعية بإدارة البنجر التعليمية 160 درجة ويقتصر القبول على الطلاب الحاصلين على الاعدادية من قطاع البنجر فقط نظرا لارتفاع كثافة الطلاب بالقطاع كما جاء الحد الادنى للقبول بمدرسة فوكه الثانوية الزراعية بإدارة الضبعة 143 درجة ومدرسة سيوة الزراعية الحد الادنى للقبول 140 درجة ويتم القبول للطلاب الحاصلين على الاعدادية من إدارة سيوة،ومدرسة براني الزراعية 175درجة ويتم قبول الطلاب والطالبات فيها بعد اجتياز الاختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية وفقا للمجموع الكلى الاعلى.

_التعليم الصناعي:

مدرسة مطروح الصناعية بنين بالكيلو ٢ الحد الأدنى للقبول 210 درجة لفصل البترول و180 درجة للبنين وللحاصلين على الاعدادية من إداراتى مطروح والنجيلة و120 درجة للحاصلين على الاعدادية المهنية، وبالنسبة لمدرسة مطروح الصناعية بنات الحد الأدنى للقبول 170 درجة ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الاعدادية من إدارات مطروح والنجيلة وبراني ومدرسة مطروح الزخرفية المعمارية بالكيلو ٧- 150 درجة ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية من ادارة مطروح.

أما عن مدرسة النجيلة البحرية (فصول ملحقة ) الحد الأدنى للقبول 150 درجة ويتم القبول للطلاب الحاصلين على الاعدادية من ادارة النجيلة فقط، ومدرسة براني الصناعية بنين 155 درجة للطلاب الحاصلين على الاعدادية من ادارة براني ومدرسة سيوة الصناعية 165 درجة للحاصلين على الاعدادية من سيوة، ومدرسة الضبعة الصناعية بنين 160 درجة والضبعة الصناعية بنات 160 درجة للطلاب الحاصلين على الاعدادية من الضبعة والفصول الملحقة بتل العيس مدينة العلمين 150درجة والفصول الملحقة بمدرسة معاذ بن جبل 142 درجة.

ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الاعدادية من قطاع العلمين فقط، وبالنسبة للفصول الملحقة بمدرسة عثمان بن عفان بإدارة الحمام الحد الادنى للبنين 180درجة وللبنات 190 درجة ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الاعدادية من ادارة الحمام وقطاع البنجر.

التعليم التجاري والفندقي:

مدرسة مطروح الفندقية المشتركة الحد الادنى للقبول 160 درجة للبنين 150 درجة البنات ومدرسة مطروح التجارية بنات الحد الادنى 170درجة ومدرسة مطروح التجارية بنين 148درجة،ومدرسة الضبعة التجارية بنات 140درجة ومدرسة الضبعة التجاري بنين 145درجة ومدرسة الحمام التجارية بنات 165درجة والحمام التجارية بنين 145 درجة ومدرسة برانى التجارية المشتركة 145 درجة وتقبل الطلاب الحاصلين على الاعدادية من إداراتى برانى والنجيلة، ومد رسة السلوم التجارية المشتركة 140 درجة ومدرسة سيوة التجارية 145 درجة.

وجارى الإعداد لدخول التنسيق بالتعليم المزدوج المرحلة الثانية من التنسيق بالإضافة إلى دخول تنسيق المدرسة الثانوية التكنولوجية التطبيقية بالعلمين ضمن التنسيق العام لوزارة التربية والتعليم بمجموع 230 درجة وكذلك المدرسة الفنية للطاقة النووية بالضبعة بمجموع 260درجة، مع إجراء الاختبار وشروط القبول وفقا للشروط والضوابط التى وضعتها وزارة التربية والتعليم.