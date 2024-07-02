رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والعودة للانعقاد غدًا

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، وقال عبدالرازق ترفع الجلسة علي ان تعود للانعقاد في تمام الحادية عشر من صباح غدًا الأربعاء.

جاء رفع الجلسة بعد موافقة المجلس علي تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة منه بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات. وقال عبدالرازق اعلن موافقة المجلس علي التقرير وكل ما جاء به من توصيات واقتراحات علي ان يحيال الي الحكومة لتنفيذ ما جاء به من توصيات بعد اعادة ضبط صياغته.

و كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن بعض الفلاحين يرفض شبكات الري الحديث، مشيرًا إلى أنه من الصعب إجبار المزارع في الحصول على قرض من أجل تركيب شبكات للري الحديث، وهو من أبرز المعوقات أمام المنظومة.

وقال وزير الري، إن التحول إلى الري الحديث لابد أن يكون عن قناعة من الفلاح، قائلا: لو تم الإجبار لن يجدي نفعا.

وأكد هاني سويلم، أن الحل في التوجه إلى الأراضي الصحراوية ليكون الري الحديث بدلا من الري بالغمر، مشيرًا إلى أن هناك مليون فدان في الأراضي الصحراوية أفضل من الدخول في "خناقة" مع الفلاح.

ولفت وزير الموارد المائية، إلى أن هناك العديد من الأراضي الزراعية في الدلتا لا يمكن أن يكون فيها الري بالنظام الحديث.

وكشف أنه حدثت هناك ردة في الري الحديث بالأراضي الصحراوية، وتم تقسيم المسئولية مع وزارة الزراعة بواقع 500 فدان لكل وزارة، قائلا: نجحنا في عودة 850 ألف فدان للري الحديث.