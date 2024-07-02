الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طارق الشناوي لـ"الدستور": مهرجان العلمين ساهم في ذوبان الحواجز الجغرافية المصطنعة

طارق الشناوي
طارق الشناوي

أشاد الناقد الفني طارق الشناوي، بالمبادرات التي أعلن عنها في المؤتمر الصحفي، مساء أمس، لمهرجان العلمين، تحت شعار "العالم علمين"، بالإضافة إلى قرار تخصيص 60% من الأرباح لصالح الشعب الفلسطيني.

 

وتابع “الشناوي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "المهرجان عربيًا وليس مصريًا فقط، وهذا الأمر هام جدًا، ولدي أمل كبير جدًا في نجاح الدورة الثانية من مهرجان العلمين، وسيساهم المهرجان في ذوبان الحواجز الجغرافية المصطنعة".

 

وأضاف: "تخصيص 60% من أرباح مهرجان العلمين لصالح أهل غزة خطوة مهمة وتأكد أنه الفن مقاومة وهذا درس مهم، كما فعل أم كلثوم وعبدالحليم حافظ في هزيمة 67، وخصص الربح للجيش المصري والقوات المسحلة وهذا موقف عظيم لصالح الفن".

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وتمني أن يكون هناك نظرة للعالم كما حدث في مطلع الستينيات، عندما قدّمت مصر مهرجان التلفزيون العالمي الدولي الذي قدّمه الراحل سمير صبري، وكان يأتي إلينا نجوم العالم، مختتمًا: "المهرجان يساهم في عودة هذه النظرة لمصر من جديد".

 

مهرجان العلمين النسخة الثانية

وعقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان العلمين وتصدر مهرجان العلمين تريند x وجميع مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية. 

وأعلن القائمون على الدورة الثانية من مهرجان العلمين المقرر انطلاقه يوم 11 يوليو الجاري بمدينة العلمين عن إقامة حفلات غنائية ضخمة لألمع النجوم وتشهد النسخة الجديدة استحداث أنشطة جديدة مثل المسرحيات ويضم المهرجان 10 حفلات غنائية متنوعة لكبار النجوم، وأكثر من 45 فعالية، إلى جانب استحداث مهرجان نبتة الخاص بمحتوى الطفل.

وتنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، بعد النجاح الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.


 

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