مجلس الشيوخ يحيل تقرير حول تطبيق نظم الري الحديثة للحكومة

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة منه بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في المحافظات.

وقال "عبدالرازق"، إن المجلس وافق على التقرير، وكل ما جاء به من توصيات واقتراحات على أن يحال إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء به من توصيات بعد إعادة ضبط صياغته.

وثمن الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة ما تقوم به الدولة المصرية في مجال الحفاظ وترشيد مياه الري الزراعي.

وقال إن الدولة قامت بعمل العديد من المشروعات القومية والمهمة في هذا الاتجاه ولتنفيذ هذا الغرض، مشيدًا بمشروع تبطين الترع والمجاري المائية، وأن هذا المشروع كان بمثابة حل سحري لعدم إهدار وفقد المياه خاصة في ظل الفقر المائي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة منه بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في المحافظات.