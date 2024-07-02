الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماذا يريد أهالي الوادي الجديد من المحافظ الجديد؟

اهالي الوادي الجديد
اهالي الوادي الجديد

رصد “الدستور” طلبات واحتياجات أهالي محافظة الوادي الجديد من المحافظ الجديد، وذلك قبل ساعات من إعلان الحكومة الجديدة وحركة المحافظين.

وأوضح محمود زوام، أحد المواطنين في الوادي الجديد، أن أبرز مطالبه تتركز حول مزيد من تخفيض أسعار اللحوم والدواجن، بجانب الاهتمام بتطبيق خطة للنهوض بتربية الإنتاج الحيواني من خلال الاهتمام بالفلاحين والمزارعين ورفع كافة المعاناة التي يواجهونها من عدم زراعة الأرز وتخفيض أسعار إيجار الأراضي الزراعية للنهوض بالقطاع الزراعي على أعلى مستوى. 

وأضاف زوام أنه يجب تنفيذ اجتماعات دورية مع المزارعين والفلاحين وحل مشكلاتهم ورفع المعاناة عنهم ليتمكنوا من التوسع الزراعي في الأراضي الزراعية وتخفيض أسعار المحاصيل الزراعية حال تخفيض قيمة الأسعار الإيجارية للأراضي الزراعية، والاهتمام بملف التوسع في الإنتاج الحيواني والذي يسهم في تخفيض أسعار اللحوم ومن ثم الاكتفاء الذاتي من الغذاء واللحوم معًا.

وفي السياق، وجهت هبه بدر، إحدى سيدات الوادي الجديد والمهتمات بشؤون المرأة، رسالة لمحافظ الوادي الجديد بإنهاء معاناة معلمي الوادي الجديد من التوزيع غير العادل سنويًا على بعض المدارس التي تبعد عن سكنهم حوالي 300 كم، وخاصة عنصر المرأة التي بعدت عن منزلها وأسرتها وأولادها منذ 5 سنوات ولم تعد لحضن أسرتها حتى الآن.

وأضافت بدر أن هذه الأزمة تقع على عاتق نواب المحافظين والمسؤولين عن ملف التعليم في الوادي الجديد، مؤكدة عدم تفعيل مبادرة "مدرس الصف" أو المتطوعين والمؤجرين للحصة لعدم وجود ميزانية في المديرية. 

وقالت بدر إن الحكومة والقيادة السياسية تسير على الطريق الصحيح للجمهورية الجديدة بكل جدية واقتدار، إلا أن هناك سلبيات بسيطة تسعد بها بعض الأهالي في كل محافظة وتحتاج تواصل مستمر بين المحافظين والمواطن وجهًا لوجه دون أي عوائق، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستمع وينصت لكل مواطن ويوجه بتذليل كافة المشكلات التي تواجه المواطن المصري.

مطالب المواطنين آمالهم من المحافظ الجديد ملف الزراعة والاهتمام بالمزارعين تخفيض أسعار الحوم والدواجن تخفيض أسعار ايجار الاراضي إنهاء معاناة معلمي الوادي الجديد تفعيل مبادرة مدرس الصف

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