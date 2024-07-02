الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: إصابة مستوطن فى إطلاق نار قرب "براخا" جنوبى نابلس بالضفة الغربية

ولاء السلامين مراسلة
ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن هناك أنباء عن عملية إطلاق نار بالقرب من مستوطنة براخا جنوبي نابلس، كما يدور الحديث عن قنص المقاومة الفلسطينية أحد المستوطنين الإسرائيليين وإصابته، ولاذ بالفرار.

 

وأضافت السلامين، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة ببرنامج “جولة المراسلين”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن قوات الاحتلال تغلق الحواجز الأمنية تحسبًا من التداعيات الأمنية بحثًا عن منفذ هذه العملية، مشيرة إلى أن الأخبار المتداولة تؤكد أن هناك شابًا فلسطينيًا أطلق النار على مستوطن وقوات الاحتلال تمشط المنطقة.

 

وأوضحت أنه لا توجد أي معلومات دقيقة حول منفذ هذه العملية سوى أن شابًا فلسطينيًا يستقل مركبة وأطلق النار على مجموعة من المستوطنين، سقط أحدهم، وكذلك هي المرة الأولى التي يستخدم الإعلام الإسرائيلي مصطلح "قنص" بدلًا من مصطلح إطلاق النار.

القاهرة الإخبارية إطلاق نار مستوطنة براخا نابلس المقاومة الفلسطينية جولة المراسلين

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