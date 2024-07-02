الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسوان يتفقد أعمال التطوير الجارية بحديقة الورد لتحويلها للوحة فنية

محافظ أسوان خلال
محافظ أسوان خلال جولته التفقدية

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعمال التطوير الجارية بحديقة الورد بكورنيش النيل، والمقامة على مساحة 7 آلاف م2، وبنسبة تنفيذ 70٪، ومن المقرر نهوها فى سبتمبر القادم. 

جاء ذلك فى إطار خطة المحافظة الطموحة لاستكمال منظومة التطوير والتجميل من خلال الإهتمام برفع كفاءة الحدائق والمتنزهات وزيادة المسطحات الخضراء.

ورافق محافظ أسوان كلًا من: الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، فضلًا عن القيادات التنفيذية المعنية. 

أهمية التركيز فى أعمال التطوير على زيادة المسطحات الخضراء

وأثناء جولته التفقدية بالحديقة، وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان إلى أهمية التركيز فى أعمال التطوير على زيادة المسطحات الخضراء ووضع اللمسات الجمالية فى كافة أركان الحديقة، مع الإلتزام أيضًا بالهوية البصرية. 

وكلف محافظ أسوان أن يتم بالتوازى تهذيب الأشجار المعمرة المتواجدة بالحديقة، ووضع الألوان الراقية والمبهرة، وخاصة في ظل ما تمتلكه الحديقة من وجود مواقع ترفيهية ومنطقة خدمات ودورات مياه عمومية حضارية، وكاميرات المراقبة وأماكن لإنتظار السيارات حيث يتم كل ذلك وفقًا لرؤية وفكر متكامل ونموذجى يساهم فى أن تصبح حديقة الورد لوحة فنية وبانوراما جمالية، وتكون براند خاص بعروس المشاتى وواجهة مشرفة تبهر أبناء أسوان وضيوفها وزائريها. 

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن ما يتم تنفيذه من أعمال بحديقة الورد يأتى ضمن سلسلة الجهود المبذولة لرفع كفاءة الحدائق والمتنزهات بإعتبارها المتنفس الحيوى لأهالى أسوان، وتستكمل تباعًا بباقى الحدائق، لافتًا بأن الحديقة شهدت أيضًا إقامة معرض لمنتجات التمور، والذى يضم أجود الأنواع من المصنعات المتنوعة بما يساهم فى الإستثمار الجيد لما تتفرد به عاصمة الإقتصاد الإفريقى بأعلى معدلات لأعداد النخيل على المستوى المحلى والدولى بـ 3.3 مليون نخلة. 

محافظ أسوان خلال جولته التفقدية
محافظ أسوان خلال جولته التفقدية
محافظ أسوان خلال جولته التفقدية
محافظ أسوان خلال جولته التفقدية
محافظ أسوان أعمال التطوير حديقة الورد المسطحات الخضراء تفقد

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