تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الدقهلية المرحلة الأولى

أعلنت محافظة الدقهلية اليوم الثلاثاء، عن تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الأولى بعد اعتمادها من المحافظ أيمن مختار، كما اعتمد تنسيق الثانوي الصناعي والتجاري والزراعي، وتعرض الدستور في التقرير التالي التفاصيل الكاملة عن تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الأولى محافظة الدقهلية.

تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الدقهلية

أعلن أيمن مختار محافظ الدقهلية عن تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الدقهلية المرحلة الاولي بمجموع 249 درجة للثانوي العام منتظم، و200 درجة للثانوي العام خدمات، و140 درجة للثانوي الخاص، و140 للثانوي العام منازل بواقع 45 طالب وطالبة لكل فصل.

تنسيق الثانوي الصناعي محافظة الدقهلية

وجاء تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني "الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي - مزدوج"، للعام الدراسي 2025/2024 كالتالي:

الثانوي الفندقي ( المنصورة - نبروه - السنبلاوين ) بواقع 240 درجه.

الثانوي الصناعي بواقع 220 درجه.

مدرسة صلاح سالم التجاريه ( مهنة الأمن السيبراني ) بواقع 210 درجه.

الثانوي الزراعي ( المنصورة - طلخا - بلقاس - ميت غمر ) بواقع 190 درجه.

الثانوي التجاري نظام 3 سنوات بواقع 175 درجه.

الثانوي الفندقي " خدمات " ( المنصورة - نبروه - السنبلاوين " بواقع 170 درجه.-

الثانوي الصناعي نظام 3 سنوات خدمات بواقع 165 درجه

الثانوي الزراعي ( دكرنس - السنبلاوين الربع بتمي - هرماس رضوان - الرياض - المنزلة ) بواقع 175 درجه.

الثانوي الزراعي 3 سنوات خدمات بواقع 140 درجه.

الثانوي التجاري نظام 3 سنوات خدمات بواقع 140 درجه.

الأوراق المطلوبة لتقديم أولى ثانوي عام

الأوراق المطلوبة لتقديم أولى ثانوي عام هى نفسها المطلوبة في كل السنوات، وتضمن الأوراق المطلوبة لتقديم أولى ثانوي عام « استمارة التقديم الالكترونية و3 صور منها - استمارة النجاح في الإعدادية 2024 و3 صور، إيصال سداد المصروفات الدراسية من البريد و3 صور منه، البطاقة الصحية ( مختومة من الصحة المدرسية، عدد 4 صور حديثة للطالب مكتوب عليها الاسم، عدد 2 صور من بطاقة الأب والأم معا مكتوب عليها رقم تليفونه، شهادة ميلاد كمبيوتر للطالب و3 صور منها، طابع دعم تعليمي فئة 10 جنيه وعدد (2) طابع نقابة مهن فئة 5 جنيهات».