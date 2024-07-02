الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الدقهلية المرحلة الأولى

الثانوية العامة
الثانوية العامة

أعلنت محافظة الدقهلية اليوم الثلاثاء، عن تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الأولى بعد اعتمادها من المحافظ أيمن مختار، كما اعتمد تنسيق الثانوي الصناعي والتجاري والزراعي، وتعرض الدستور في التقرير التالي التفاصيل الكاملة عن تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الأولى محافظة الدقهلية.

تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الدقهلية

أعلن أيمن مختار محافظ الدقهلية عن تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الدقهلية المرحلة الاولي بمجموع 249 درجة للثانوي العام منتظم، و200 درجة للثانوي العام خدمات، و140 درجة للثانوي الخاص، و140 للثانوي العام منازل بواقع 45 طالب وطالبة لكل فصل.

تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2024 محافظة الدقهلية والأوراق المطلوبة

تنسيق المدارس بعد الإعدادية 2024 بمجموع 180 درجة. بدائل الثانوية العامة

تنسيق الثانوي الصناعي محافظة الدقهلية 

وجاء تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني "الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي - مزدوج"، للعام الدراسي 2025/2024  كالتالي:

  • الثانوي الفندقي ( المنصورة - نبروه - السنبلاوين ) بواقع 240 درجه.
  • الثانوي الصناعي بواقع 220 درجه.
  • مدرسة صلاح سالم التجاريه ( مهنة الأمن السيبراني ) بواقع 210 درجه.
  • الثانوي الزراعي ( المنصورة - طلخا - بلقاس - ميت غمر ) بواقع 190 درجه.
  • الثانوي التجاري نظام 3 سنوات بواقع 175 درجه.
  • الثانوي الفندقي " خدمات " ( المنصورة - نبروه - السنبلاوين " بواقع  170 درجه.-
  • الثانوي الصناعي نظام 3 سنوات خدمات بواقع 165 درجه
  • الثانوي الزراعي ( دكرنس - السنبلاوين الربع بتمي - هرماس رضوان - الرياض - المنزلة ) بواقع 175 درجه.
  • الثانوي الزراعي 3 سنوات خدمات بواقع  140 درجه.
  • الثانوي التجاري نظام 3 سنوات خدمات بواقع 140 درجه.

الأوراق المطلوبة لتقديم أولى ثانوي عام 

الأوراق المطلوبة لتقديم أولى ثانوي عام  هى نفسها المطلوبة في كل السنوات، وتضمن الأوراق المطلوبة لتقديم أولى ثانوي عام « استمارة التقديم الالكترونية و3 صور منها -  استمارة النجاح في الإعدادية 2024 و3 صور، إيصال سداد المصروفات الدراسية من البريد و3 صور منه،  البطاقة الصحية ( مختومة من الصحة المدرسية،  عدد 4 صور حديثة للطالب مكتوب عليها الاسم،  عدد 2 صور من بطاقة الأب والأم معا مكتوب عليها رقم تليفونه،  شهادة ميلاد كمبيوتر للطالب و3 صور منها،  طابع دعم تعليمي فئة 10 جنيه وعدد (2) طابع نقابة مهن فئة 5 جنيهات».

txt

تنسيق الثانوية العامة 2024 الفيوم المرحلة الثانية

txt

تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 القاهرة

الثانوية العامة 2024 تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الدقهلية تنسيق الثانوي الصناعي للثانوي العام تقديم أولى ثانوي الثانوي الزراعي

الأكثر قراءة

"الشناوى" يُقرر الرحيل من الأهلى.. عرض الـ5 ملايين دولار يُغرى الحارس الدولى

رسميًا.. الحكومة تحسم جدل إلغاء التوقيت الصيفى

إكسترا نيوز: مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة غدًا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

تجديد حبس خادمة عماد متعب

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

رؤى مواطن يبغى التغيير يا حكومة

محاسن السنوسي

معانا ولا علينا يا حكومة !

لواء. محسن الفحام

الشفافية الإيجابية

حسين دعسة

عندما يكشف جيمس جفرى الخطط السرية.. من ينقذ غزة؟

يحيى عسكر

30 يونيو.. حتى نستطيع أن نعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء

محمود خليل

«مربع الحكمة» فى تجربة «لقمان»

ماجد حبته

تدفقات استثمارية أوروبية

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين