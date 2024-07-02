الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حياة كريمة تغير مستقبل أبناء الريف.. مدارس متطورة في كل شبر

حياة كريمة
حياة كريمة

منذ أن تم تدشيينها في عام 2019 لم تكتفي مؤسسة "حياة كريمة" بالقيام بتطوير الريف المصرى من توفير خدمات وإدخال مرافق والقيام بتشييد المنازل وترميمها فقط، بل عملت منذ اللحظة الأولى على التوسع فى بناء وتأهيل المدارس لخدمة الأجيال الجديدة، ما يسهم فى تطوير  الحياة نفسها هناك فى العديد من القرى المصرية، خاصة فى المناطق النائية التي كانت تطلب ذهاب الطلاب إلى مسافات كبيرة للوصول إلى مدارسهم.

وقد حاز ملف التعليم على اهتمام خاص من قبل المبادرة الرئاسية ''حياة كريمة"، التي قامت  ببناء وتطوير الأبنية التعليمية وإتاحة العديد من الخدمات التعليمية، فى ظل وجود قرى محرومة من المدارس أو وجود مدرسة واحدة لكل مرحلة تعليمية تخدم قرية كاملة، وقيام الطلاب بالسير مسافات كبيرة جدا إلى قرى مجاورة، او مركز المحافظة لتلقي تعليمهم.

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حياة كريمة تواجه مشكلة التسرب من التعليم

ومنذ انطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى عام 2019، قامت بتنفيذ الكثير من الأهداف التنموية، في مجال التعليم وتطويره في القرى والنجوع بناءا على توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى.

وايضا تنفيذ عدد من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة لهم وتوفير ظروف معيشية تتلاءم مع تنمية الإنسان المصري وخدمة المجتمع ومحاولة القضاء على مشكلة التسرب من التعليم.

حياة كريمة تعمل على تطوير التعليم:

وعمد المشروع القومى في تطوير التعليم الذي تولته مبادرة حياة كريمة، إلى تحسين جودة خدمات التنمية التعليمية من خلاله إنشاء 14 ألف فصل، وصيانة ورفع كفاءة 25% من المدارس القائمة المتهالكة، أى ما يعادل 1249 مبنى مدرسيًا
مما جعل  حجم الإنفاق على ملف التعليم فقط يتخطى  2.7 مليار جنيه لتطوير التعليم.

رفع جودة الخدمات التعليمية فى قرى الريف:

وحسب ماتم إعلانه في وقت سابق عن نتائج تلك المبادرة الرئاسية لمواجهة التسرب من التعليم والارتقاء بالمجتمع المصري فقد تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 5416 فصلًا دراسيًا وصيانة 95 مدرسة فى 366 قرية تغطى 51 مركزًا، فضلًا عن قيام مبادرة حياة كريمة حاليا بتنفيذ 2427 مشروعًا، تشمل 1130 مشروع إنشاء مباني مدرسية و1297 مشروع تطوير ورفع كفاءة لإنشاء وتطوير 1105 فصول تعليمية لخدمة أهالى 1477 قرية ضمن المرحلة الأولى من المُبادرة.

مبادرات لتنمية مهارات الطلاب

وايضا قامت مؤسسة حياة كريمة بإطلاق العديد من المبادرات لتنمية مهارات الطلاب المعرفية، مع توعيتهم بالعديد من المفاهيم المهمة مثل التطوع وتقبل الآخر والمشاركة والدور المجتمعى، فضلًا عن القيام بتجهيز 40 معملًا رقميًا فى مدارس المحافظات المختلفة، وتزويدها بالأجهزة الحديثة، وخدمة إنترنت مستدام، لنشر الثقافة الرقمية ومحو الأمية داخل المدارس.

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احصائيات حياة كريمة

وبحسب احصائيات مؤسسة حياة كريمة تم تنفيذ 2430 مشروعًا في 52 مركز على مستوى 20 محافظة تستهدف تطوير التعليم، إلى جانب 15 ألف فصل وفقًا لاحتياج كل محافظة، ومن خلال المدارس الجديدة تم حل مشاكل الكثافة داخل الأبنية التعليمية وخفضها، كما تم الاهتمام ببناء الطالب.

وفى إطار حرص حياة كريمة على تحسين البيئة التعليمية وخفض الكثافات الطلابية، نظرًا لتأثير ذلك على قدرة الطالب على التفاعل مع المعلم، واستيعاب المعلومات واكتساب المهارات، والعمل كذلك على محور بناء الإنسان، جرى إطلاق العديد من المبادرات لتنمية مهارات الطالب المعرفية والمهارية والوجدانية، مع توعية الطالب بالعديد من المفاهيم المهمة مثل التطوع وتقبل الآخر والمشاركة والدور المجتمعى.

أعمال مؤسسة حياة كريمة مؤسسة حياة كريمة تطور التعليم تطوير التعليم حياة كريمه 1800 مشروع خدمي ضمن حياة كريمة 102 قرية بمبادرة حياة كريمة

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