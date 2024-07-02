الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس وزراء المجر يدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى أوكرانيا

فيكتور أوربان
فيكتور أوربان

دعا رئيس وزراء المجر، لوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا من أجل تسريع محادثات السلام، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

الحرب الروسية الأوكرانية

أعلن جهاز الأمن الأوكراني عن إحباط "محاولة انقلاب" قال إنها "مؤامرة روسية" تهدف لـ"إثارة اضطرابات عامة" تليها "الإطاحة بالحكومة"، مشيرًا إلى أنه "تكتيك متكرر" سبق استخدامه في محاولات أخرى خلال السنوات الماضية.

وقال الجهاز، في بيان، إنه اعتقل، الأحد، 4 أشخاص بتهمة "التخطيط لإثارة أعمال شغب"، و"الاستيلاء على مبنى البرلمان" بالعاصمة، و"استبدال القيادة العسكرية والمدنية للبلاد"، حسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وأشار المحققون إلى أن الفترة بين مايو ويونيو الماضيين شهدت نشر مجموعة من الأشخاص منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى "تشويه سمعة القيادة الأوكرانية"، و"تطالب بالاستيلاء على سلطة الدولة".

رئيس وزراء المجر الحرب الروسية الأوكرانية القاهرة الإخبارية عاجل

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