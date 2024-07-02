تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 المنوفية

يستعد طلاب الشهادة الاعدادية للتسجيل في تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 المنوفيه بعد الاعلان عن الحد الأدنى للقبول للدراسة بالمدارسة الثانوية الفنية للتمريض.

ننشر في التقرير التالي تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 المنوفيه وفق الإعلان الرسمي لقرار المحافظة من مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية.

تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 المنوفيه

جاء الحد الأدنى للقبول في تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 المنوفيه للعام الدراسي 2024/2025 من 225 درجة.

حيث يتم فتح الباب لاستقبال دفعة جديد للمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2024/2025 بداية من الاحد 7 يوليو 2024 ويستمر التقديم حتى 21 يوليو 2024.

ويشترط للقبول في المدارس الثانوية الفنية للتمريض الحصول على المجاميع المرتفعة وفق الحد الادنى الذي تم تحديده، وكذلك اجتياز الاختبارات والشروط التي تنص عليها وزارة الصحة والسكان لالتحاق الطلاب بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض.

المدارس الثانوية الفنية للتمريض بالمنوفية للبنات

مدرسة تمريض الشهداء بنات

مدرسة تمريض أشمون بنات

مدرسة تمريض السادات بنات

مدرسة تمريض تلا بنات

مدرسة تمريض بركة السبع بنات

مدرسة تمريض ميت برة بنات

مدرسة تمريض فيشا الكبرى بنات

مدرسة تمريض سرس الليان بنات

مدرسة تمريض منوف بنات

مدرسة تمريض دنشواي دناصور سابقا

مدرسة تمريض الحامول

مدرسة التمريض بالمنوفية بنين