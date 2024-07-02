أبناء مطروح: نتمنى من نائب المحافظ الجديد التواصل مع الشباب

قال أحمد هاشم مواطن من مطروح، خلال حديثة لـ"الدستور"، إن منصب نائب المحافظ يعتبر منصب جديد علي المحافظة القبلية فلابد أن يكون من الشباب الذكور حتي يتثني له التواجد في جميع المدن والقري والتجمعات الصحراوية وحل المشاكل علي أرض الواقع.

وأشار إلى إن نائب المحافظ له دورا هاما، وخاصة لمساندة المحافظ في إنهاء بعض التكليفات المكلف بها فضلا عن المرور اليومي والتواجد وسط المواطنين علي أرض الواقع متمنيا من نائب المحافظ الجديد ان يكون متواجد في الساحات الشعبية والمشاركة في إنهاء وحل كافة مشاكل الشارع المطروحي.

وأوضح مصطفي العجوز أحد أبناء مطروح، أن منصب نائب المحافظ تعد فرصة جيدة للشباب لتعلم كيفية إدارة الدولة للمشروعات وإدارة الأزمات واكتساب الخبرة والمشاركة في اتخاذ وصنع القرار.

وطالب من نائب المحافظ الجديد بأن يكون علي تواصل دائم مع الشباب والفئات المختلفة في المجتمع والاهتمام بملف الصحة والطفل والمرأة.

حل أزمة نقص مياه الشرب

وفي سياق آخر، كان قد بحث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، سبل الإسراع في التخفيف عن المواطنين، واتخاذ إجراءات عاجلة لحل أزمة نقص مياه الشرب.

تشغيل الوحدة الأولى

وخلال الاجتماع تم التأكيد على أنه سيتم اليوم بدء تشغيل الوحدة الأولى من محطة تحلية مياه البحر الرميلة ٤ بطاقة ١٦ ألف م٣/ اليوم، وفقًا للتنسيق بين شركة مياه الشرب وإدارة المياه بالهيئة الهندسية وضخها من خزانات المحطة إلى الخزانات الاستراتيجية مساء اليوم، وكذلك بدء تشغيل الوحدة الثانية مع يوم الخميس المقبل لتوفير كميات نحو 30 ألف م3 بالخزانات وضخها على الشبكات بالمناطق بمرسى مطروح بما يخفف من نقص المياه بنحو 90%، والإسراع في الانتهاء من تشغيل باقي وحدات المحطة بطاقة ٦٥ ألف م٣ خلال نهاية الشهر، والتى يتم تنفيذها من خلال إدارة المياه بتكلفة ٢،٨ مليار جنيه، مع مخاطبة الجهات المعنية لدراسة مقترح التوسع في إنتاجية محطة تحلية مياه كليوباترا إلى ٢٥ ألف م٣، والإسراع في بدء استكمال توسعات محطة تحلية مياه البحر الرميلة ٤ إلى ١٣٠ ألف م٣.