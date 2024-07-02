الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ سوهاج يترأس الاجتماع التنسيقي لمناقشة الاستعدادات لتنفيذ الموجة 23 لإزالة التعديات

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع التنسيقي لمناقشة استعدادات المحافظة لتنفيذ الموجة الـ23 لإزالة التعديات علي الأراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، وتذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وذلك بحضور اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والمقدم محمد عتلم ممثلا عن مديرية الأمن، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديري الأملاك، وممثلي بعض جهات الولاية.في ضوء المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة كحق أصيل للأجيال القادمة، وتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

ضرورة التنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية

وأكد محافظ سوهاج على ضرورة التنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لتنفيذ كافة قرارات الإزالة، والاستعداد التام لانطلاق الموجة 23 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، والمقرر بدء المرحلة الأولى منها في السادس من يوليو الجاري، موجها بإزالة كافة حالات التعدي على أملاك الدولة لكل جهات الولاية، مشددا على أنه من غير المقبول التعدي على شبر واحد من الأراضي الزراعية، لافتا إلى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ووجه "الفقي" بإعداد جدول زمني لكافة مراكز المحافظة، وحصر حالات التعدي بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية، وجهات الولاية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ ليتم الالتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة الإزالات.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

محافظ سوهاج اللواء طارق الفقى الإجتماع التنسيقي علاء عبد الجابر مديرية الامن محافظ والأراضى الزراعية

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