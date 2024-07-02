لمواجهة ارتفاع الحرارة.. محافظ أسوان يقوم بزراعة مجموعة من الأشجار

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، زراعة مجموعة من أشجار الظل والمثمرة بعدد من المناطق التى تشهد إقبال من المواطنين لانتظار وسائل النقل المختلفة بطريق السادات، لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة والمتغيرات المناخية والاحتباس الحرارى.

نجاح محافظة أسوان فى زراعة 78 ألف شجرة

وأكد محافظ أسوان على نجاح المحافظة فى زراعة 78 ألف شجرة، فيما جارى حاليًا زراعة 10 ألاف شجرة بمدينة أسوان، ويتم دعم الوحدات المحلية بباقى المراكز والمدن بالأشجار المتنوعة بهدف التوسع في زيادة المسطحات الخضراء ومساحات الظل لتكتسى الطرق والشوارع والميادين والأحياء والمناطق السكنية والمؤسسات المتعددة باللون الأخضر.

وجاء ذلك فى ظل الجهود المكثفة التى تبذلها الجهات المعنية بالمحافظة لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار تواكبًا مع المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو الذى يشهد إهتمام حكومي من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ومتابعة مستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة،

ورافق محافظ أسوان كلًا من: اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، وسيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، فضلًا عن القيادات التنفيذية.

وأثناء قيامه بزراعة الأشجار، كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مدير الحدائق المهندس محمد حسن بأهمية المتابعة والتوجيه لإتباع الطرق السليمة للزراعة والرى، والعمل على رعايتها لضمان الوصول للعائد الإقتصادى والبيئى المرجو منها، فضلًا عن خلق بيئة صحية نظيفة وآمنة للمواطنين، وهو الذى يتطلب فى نفس الوقت زيادة التوعية لدى الأسر بتعريف أبنائهم بأهمية الحفاظ على الأشجار المنزرعة، وعدم الإضرار بها لتحقيق الاستدامة لها.

محافظ أسوان يقوم بزراعة مجموعة من الأشجار

محافظ أسوان يقوم بزراعة مجموعة من الأشجار

محافظ أسوان يقوم بزراعة مجموعة من الأشجار