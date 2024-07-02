الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة طعن نقيب الصحفيين على عودة عضو لجنة الإسكان لمنصبه لدائرة أخرى

صورة ارشفية
صورة ارشفية

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة إحالة الطعن المقام من نقيب الصحفيين خالد البلشي ضد عبد الرءوف خليفة، على الحكم الصادر بعودته رئيسا للجنة الإسكان بنقابة الصحفيين للدائرة الأولي موضوعي.

وفي وقت سابق، قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إعادة الدعويين المقامتين من عبد الرءوف خليفة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والتي يطالب فيهما بإلغاء قرار إحالته للتحقيق، وإلغاء قرار إقالته من لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، للمرافعة، وحملت الدعويان رقم 5788، 5748 ضد نقيب الصحفيين.

طعن عبد الرؤوف خليفة لجنة الإسكان المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة نقيب الصحفيين نقيب الصحفيين خالد البلشي

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