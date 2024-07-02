فابريزيو رومانو: ألفارو موراتا أخبر إدارة أتلتيكو بالبقاء رغم العروض السعودية

أفاد فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير والمختص بأخبار سوق الانتقالات، بموقف الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد، من البقاء مع فريقه خلال الموسم المقبل.

ويلعب ألفارو موراتا ضمن صفوف أتلتيكو مدريد منذ انضمامه من نادي تشيلسي الانجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية لعام 2020.

وذكر رومانو عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة والتواصل الاجتماعي "تويتر" أن موراتا أخبر إدارة أتلتيكو مدريد برغبته في البقاء مع الفريق خلال الموسم المقبل.

ولعب موراتا 48 مباراة بقميص أتلتيكو مدريد في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي وسجل 21 هدفًا وصنع 5 لزملائه في الفريق.

وأضاف رومانو أنه على الرغم من وجود عدد من العروض السعودية لضم ألفارو موراتا وعلى رأسها نادي القادسية، ولكن البقاء مع أتلتيكو مدريد أولوية موراتا في الوقت الحالي.

وينتهي عقد ألفارو موراتا مع فريق أتلتيكو مدريد بحلول 30 يونيو 2026.

وأشار رومانو إلى أن إدارة أتلتيكو مدريد والأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني للفريق، يعلمان برغبة ألفارو موراتا في البقاء مع الفريق.

مسيرة ألفارو موراتا الاحترافية مع الأندية

وبدأ ألفارو موراتا مسيرته ضمن صفوف شباب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني وانتقل منه لفريق الشباب بنادي خيتافي في صيف 2007، ثم انضم لفريق تحت 18 عامًا بريال مدريد في الصيف التالي وتدرج في المراحل العمرية بالنادي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بريال مدريد في صيف 2013، ورحل عن الفريق في الصيف التالي لنادي يفنتوس الإيطالي ولعب له موسمين قبل العودة لريال مدريد في صيف 2016، ثم انتقل لتشيلسي الانجليزي في صيف 2017 ولعب للفريق موسم ونصف ثم انتقل لأتلتيكو مدريد معارًا في شتاء 2019، ثم انتقل لأتلتيكو مدريد بشكل دائم في صيف 2020 بعد نهاية الإعارة، ثم انضم لنادي يوفنتوس في الإيطالي معارًا لمدة موسمين قبل العودة لأتلتيكو مدريد في صيف 2022.