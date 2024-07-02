الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تسهيل إجراءات التصالح والحصول على كشك حضاري.. ماذا يريد سكان القاهرة من المحافظ

محافظة القاهرة
محافظة القاهرة

أيام قليلة تفصلنا عن قدوم محافظ للقاهرة مع التغيير الجديد، وينتظر المواطنون بالعاصمة الثقافية والتاريخية لمصر المحافظ الجديد بعدد من القضايا الهامة، ومن أبرزها التصالح في البناء والانتهاء من العشوائيات وتوفير فرص عمل، وتسهيل التصالح.

يقول فرج محمد أحد سكان منطقة الحسين، إن أعمال التطوير القائمة بمنطقة الحسين والأزهر لابد أن يكون لها نصيب من الاستثمار لصالح الأهالي التي تربت في المنطقة العتيقة.

ويشير في تصريحات لـ"الدستور" إلى أنه ينبغي على محافظ القاهرة الجديد أن يأخذ بعين الاعتبار توفير فرص عمل للشباب بعد الانتهاء من التطويرات بإقامة أكشاك حضارية، الأمر الذي اتفق عليه أشرف محمد أحد سكان حي السيدة زينب، بأنه ينتظر الحصول على مصدر رزق عقب الانتهاء من أعمال التطوير بمحيط مسجد السيدة زينب.

وطلب أحد أصحاب المحال بوسط البلد والذي فضل عدم ذكر اسمه، أن يكون هناك تخفيفات في الإجراءات المتبعة حيال المتصالحين مثل تقديم الطلب إلكتروني بالموعد المناسب لإجراء التصالح.

ويضيف في تصريحات لـ"الدستور" أنه لابد من وجود إمكانية تتيح التصالح رقميًا كاملًا بين تسديد أموال والحصول على الرخصة.

وفي تصريحات سابقة من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، يشير إلى أن أجهزة المحافظة لا تدخر جهدًا في تخفيف الإجراءات على المواطنين في ملف التصالح.

ويوضح أن أصحاب المحال والمنشآت التجارية يتزايدون في التقدم للتصالح في المخالفات.

أجندة محافظ القاهرة الجديد

ويعد ملف تطوير العشوائيات أحد أبرز الملفات الموضوعة على أجندة محافظ القاهرة الجديد باعتباره تكليفًا رئاسيًا وأحد أهم أوجه الدولة الجديدة خصوصًا بعد تدشين العاصمة الإدارية.

ملف النظافة أيضًا حاضرًا بقوة بين مطالب المواطنين، والذي يعد أبرز الملفات الجاري تطويرها بمحافظة القاهرة، بعد أن تعاقدت محافظة القاهرة مع شركات خاصة للعمل مع هيئة نظافة القاهرة.

رقمنة أعمال هيئة نظافة القاهرة

وأشار اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة القاهرة، في تصريحات سابقة، إلى أن أحد أهم ملامح التطوير رقمنة أعمال هيئة نظافة القاهرة.

ملفات عديدة تنتظر محافظ القاهرة الجديد من بينها الخطة الاستثمارية لإحياء محافظة القاهرة والتي تبرز أعمال الدولة والتي دائمًا يطلبها المواطنون بين رصف وتغير واجهات وغيرها من الأعمال.

القاهرة هيأت نفسها أن تكون في مناص العواصم بالشرق الأوسط بإنشاء أكبر رئة خضراء بتلال الفسطاط فضلاً عن تطوير أكبر مدينة لصناعة الرخام بالشرق الأوسط والذي يعود على المواطن القاهري بشكل مباشر، فخلال الفترة القليلة المقبلة تشهد محافظة القاهرة افتتاح تلال الفسطاط والانتهاء الكامل من تطوير مدينة شق الثعبان والتي ينتظرها المواطنين بفارغ الصبر.

القاهرة العاصمة التاريخية والثقافية يتم إعادة تخطيط كامل لها والذي يطلبه المواطن القاهري بشكل كبير.

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