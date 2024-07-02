الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأمم المتحدة تطلب مساعدة اللاجئين السودانيين الفارين إلى ليبيا وأوغندا

نازحين سودانيين
نازحين سودانيين

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، إنها توسع خطتها لمساعدة السودان لتشمل دولتين جديدتين هما ليبيا وأوغندا، مع تزايد وصول النازحين السودانيين، بحسب ما أوردته رويترز.

ويشهد السودان أسوأ أزمة نزوح في العالم، حيث اضطر حوالي 12 مليون شخص إلى الفرار بسبب الحرب الأهلية، ونزح أكثر من مليوني شخص عبر الحدود. 

ومع التوسع الأخير في خطة استجابة الأمم المتحدة، يرتفع العدد الإجمالي للدول الأفريقية التي تستقبل أعدادًا كبيرة من اللاجئين السودانيين إلى سبعة.

ويثير الوافدون من ليبيا احتمال أن يواصل اللاجئون رحلتهم إلى أوروبا، وهو السيناريو الذي حذر منه رئيس المفوضية بالفعل إذا لم يتم تقديم المساعدة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

txt

كيف أصبحت ولاية سنار معركة حاسمة في حرب السودان؟.. "المعتصم" يجيب

أكثر من 200 ألف لاجئ سوداني إلى ليبيا وأوغندا قبل نهاية 2024

وأظهرت وثيقة تخطيط للمفوضية نشرت يوم الثلاثاء أن المفوضية تتوقع استقبال 149 ألف لاجئ سوداني في ليبيا قبل نهاية العام. وتتوقع 55 ألفًا لأوغندا التي لا تشترك في حدود مباشرة مع السودان.

وقال إيوان واتسون، من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، للصحفيين في جنيف: "إن هذا يعكس الوضع اليائس والقرارات اليائسة التي يتخذها الناس، وأن ينتهي بهم الأمر في مكان مثل ليبيا، وهو بالطبع أمر صعب للغاية بالنسبة للاجئين في الوقت الحالي".

وأوضح واتسون أن ما لا يقل عن 20،000 لاجئ قد وصلوا بالفعل إلى ليبيا منذ العام الماضي، مع تسارع عدد الوافدين في الأشهر الأخيرة وعدة آلاف آخرين غير مسجلين. 

وأضاف: “أن ما لا يقل عن 39 ألف لاجئ سوداني وصلوا إلى أوغندا منذ بدء الحرب”.

تجدر الإشارة إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بيرييلو، حذر في يونيو الماضي، من أن العمليات العسكرية المستمرة بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع التي بدأت منذ منتصف أبريل 2023 في مختلف أنحاء البلاد، ستستمر بدون اتفاق سلام دائم، ما ينذر بانهيار البلد الإفريقي وامتداد الحرب إلى صراع إقليمي له آثار جيوسياسية.

txt

كيف أصبحت ولاية سنار معركة حاسمة في حرب السودان؟.. "المعتصم" يجيب

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السودان ليبيا اوغندا النازحين السودانيين الحرب

الأكثر قراءة

"الشناوى" يُقرر الرحيل من الأهلى.. عرض الـ5 ملايين دولار يُغرى الحارس الدولى

رسميًا.. الحكومة تحسم جدل إلغاء التوقيت الصيفى

إكسترا نيوز: مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة غدًا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

تجديد حبس خادمة عماد متعب

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

رؤى مواطن يبغى التغيير يا حكومة

محاسن السنوسي

معانا ولا علينا يا حكومة !

لواء. محسن الفحام

الشفافية الإيجابية

حسين دعسة

عندما يكشف جيمس جفرى الخطط السرية.. من ينقذ غزة؟

يحيى عسكر

30 يونيو.. حتى نستطيع أن نعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء

محمود خليل

«مربع الحكمة» فى تجربة «لقمان»

ماجد حبته

تدفقات استثمارية أوروبية

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين