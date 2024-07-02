الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شاب يقتل شقيقته خنقًا بسبب خلافات عائلية في الفيوم

صورة ارشفية
صورة ارشفية

أقدم شاب على قتل شقيقته خنقًا بسبب خلافات بينهما في قريه الجبيلي بمركز ابشواي بمحافظة الفيوم، وتم ضبط المتهم وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

شاب يقتل شقيقته خنقًا بسبب خلافات عائلية في الفيوم 

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة إبشواي يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بورود بلاغ بوفاة "راندا. ت. ع " 17 عامًا ربة منزل، وتقيم بناحية قريه الجبيلي دائر مركز ابشواي، وأكدت تحريات ضباط المباحث أن وراء الواقعة شقيق المجني عليها ويدعى "اسلام. ت " 25 عامًا ويقيم بذات الناحية بالتخلص منها عن طريق الخنق بسبب خلافات عائلية وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق وقررت حبس المتهم 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق ويراعى التجديد له في الميعاد القانوني، وانتداب الطبيب الشرعي للانتقال لتشريح الجثة لبيان ما بها من إصابات وسببها وكيفية حدوثها، والتصريح بالدفن عقب ذلك، طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

شاب يقتل شقيقته خنقا بسبب خلافات عائلية في الفيوم شاب يقتل شقيقته خنقا خلافات عائلية في الفيوم الفيوم اللواء ثروت المحلاوي

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