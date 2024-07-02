الحماية المدنية تنقذ شابًا انهار عليه بئر أثناء الحفر في قنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، برئاسة العميد هاني الإتربي، من إنقاذ شاب انهار عليه بئر خلال الحفر، في قرية نجع سلام بحاجر الدهسة، بمركز فرشوط شمالي قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بانهيار بئر على شاب خلال الحفر في قرية حاجر الدهسة، مركز فرشوط.

وأسفر ذلك عن انهيار البئر على الشاب "أحمد راشد أحمد" 30 عامًا، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتمكنت من انقاذه من الموت، وتم نقل المصاب إلى مستشفى فرشوط المركزي لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.