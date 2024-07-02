مدير "إعلام أسيوط": تعيين نواب لرئيس الوزراء ضرورة بالحكومة الجديدة

قال محمود فوزي، مدير مكتب إعلام محافظة أسيوط، والمتحدث الرسمي للمحافظة، إنه حال استحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، فسيكون أمرا مهما الاستعانة بنائب أو أكثر لرئيس الوزراء، كون الدولة تواجه تحديات اقتصادية لم تشهدها من قبل، في ظل الأحداث العالمية والصراعات والحروب التي تشهدها أغلب دول العالم.

أوضح محمود فوزي: “إننا نحتاج إلى حكومة اقتصادية في المقام الأول وحكومة سياسية بالتوازي معها يعملان سويًا لخدمة المواطن ومواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية وتنفيذ التكليفات الموجهة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

تكاتف جميع أجهزة الدولة لتصب في صالح المواطن

أضاف، ان هذه التحديات تحتاج إلى تكاتف جميع أجهزة الدولة المصرية والوزراء وخصوصا الوزارات الاقتصادية والسياسية، حتى تصب في صالح المواطن المصري، والتغلب على التحديات التي تواجه الدولة المصرية وتنفيذ الإصلاح الاقتصادي".

أشار فوزي إلى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد أطلق عدة مبادرات هامة في مختلف التخصصات والمجالات، وأن تعيين نواب لرئيس مجلس الوزراء يأتي في إطار تنفيذ ودعم خطة الدولة للإصلاح والتنمية، وخاصة تلبية إحتياجات المواطنين في كل المجالات والتخصصات.

أكد فوزي أن هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها مصر تهدف إلى تكوين حكومة إدارة الأزمات لمواجهة كل التحديات الصعبة التي يمر بها العالم أجمع، ومن بينها ملف اللاجئين وملف الحروب الصعبة بالمنطقة والأوضاع الاقتصادية التي تضرب العالم أجمع، ما يؤثر على الدولة المصرية.