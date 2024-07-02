"التخطيط" تستعرض فرص الاستثمار في مجال التغيرات المناخية أمام وفد بريطاني

استعرض السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستيراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر في مجال التغير المناخي والحفاظ على البيئة، خلال إفطار عمل استضافته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بحضور ممثلي 50 شركة من أكبر الشركات البريطانية في مجالات متنوعة خلال زيارتهم لمصر، وبمشاركة عدد من الجهات الوطنية والبنوك وشركات القطاع الخاص.

التوعية بالتغيرات المناخية

وخلال الجلسة، أشار السفير هشام بدر إلى أهم الإنجازات التي حققتها المبادرة الوطنية على مدار العاميين السابقين وأهميتها في نشر الوعي بآثار التغيرات المناخية، وكيفية ايجاد حلول محلية على أرض الواقع للتكيف مع تلك التغيرات.

أكد بدر أهمية الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنميه الاقتصادية في إقامة شراكات استراتيجية على مستوى العالم، فضلا عن الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتبادل الخبرات وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

كما أكد بدر أهمية الدور الذي تقوم به هذه البعثة، مشيرًا إلى استعراض المبادرة الوطنية بانجلترا كتجربة غير مسبوقة عالميًا تم تنفيذها بجميع محافظات الجمهورية.

استعراض المشروعات الفائزة

أدار الجلسة كريم رفعت، رئيس مجموعة إنجيدج"، وشهدت الجلسة استعراض عدد من المشروعات الفائزة بالدورة الأولى والثانية، وتطور مشروعاتهم بعد الفوز، والتي تضمنت الشراكات الدولية والوطنية، فضلا عن زيادة استثماراتهم التي تعدت مليون دولار.

ومن ناحية أخرى، شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلا عنها الدكتورة هبة يوسف، مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري، في ورشة العمل التدريبية لبناء القدرات في مجال الإحصاءات المتعلقة بالبحث والتطوير والابتكار في إطار تفعيل أنشطة مشروع "مراجعة سياسات الابتكار الوطنية" ضمن البرنامج القطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وأكدت هبة يوسف، أهمية الورشة في تعزيز آليات جمع البيانات المتعلقة بإحصاءات البحث والتطوير والابتكار وفقًا لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وتعزيز الإطار المؤسسي الذي يتيح استخدام البيانات في صياغة السياسات.