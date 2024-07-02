وزير الرى: مصر تحتاج نحو 114 مليار متر مكعب من المياه سنويًا

قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، إن مصر تحتاج نحو 114 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، وأن ما يصلنا من دول حوض النيل نحو 55 مليار متر مكعب، وهو الأمر الذى يكشف حجم العجز المائى الذى تعانى منه مصر، حيث وصلنا إلى نصف حد الفقر المائى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري، عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعى، بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات".

الزيادة السكانية

وأضاف سويلم، وصلنا فى فترة التسعينيات إلى ما تحت خط الفقر المائى، كما أن التحديات تزداد مع الزيادة السكانية المستمرة، والتى يزيد معها العجز المائى.

وتابع لذلك اتجهت البلاد إلى مشروعات إعادة استخدام المياه، لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى استيراد الغذاء باعتباره استيرادًا للمياه بشكل غير مباشر.

وكشف سويلم، عن أن الجزء الأكبر من مياه الرى الحقلى لا يفقد، كما يتوقع البعض، وإنما يتم تجميع المياه من خلال شبكة الصرف الزراعى، ومعالجتها عبر محطات معالجة المياه الضخمة التى تم إنشاؤها مؤخرًا، مشيرًا إلى أن ذلك يعنى وجود منظومة للاستفادة من تلك المياه وعدم فقدها.

وأشار إلى أن ليس كل الأراضى تصلح للتحول للرى الحديث.