أيمن الشريعى: إنبى نجح فى تنفيذ مخططه رغم ترشيد النفقات

أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي أن فريقه قدم أداء قويًا هذا الموسم تحت القيادة الفنية لابن النادي سيد ياسين، مشيرًا إلي أن إدارة النادي نجحت في تنفيذ سياستها بترشيد الإنفاق والاعتماد على أبناء النادي المخلصين، سواء في الأجهزة الفنية أو الفرق الرياضية.

وأوضح رئيس نادي إنبي خلال تصريحاته الخاصة، أن فريقه يسعى للتواجد ضمن فرق المربع الذهبي هذا الموسم واستثمار نجاح المجلس في تحقيق أفضل النتائج.

ووجه أيمن الشريعي رسالة خاصة لمجلس إدارة اتحاد الكرة بضرورة العمل على تكافئ الفرص بين جميع الأندية للحفاظ على ما تبقي من منافسة شريفة للمسابقات المحلية.

المقاولون يرصد مكافأت إضافية للفوز الليلة

وقرر مجلس إدارة المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح رصد مكافأة إضافية للفريق لتحقيق الفوز اليوم على إنبي ضمن مواجهات الأسبوع التاسع عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

وعقد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة باللاعبين حذر الجميع من التهاون أو التراخي خلال موقعة الليلة التي تمثل عنق زجاجة لذئاب الجبل.

وتعهد جميع اللاعبين على تقديم أقوى أداء خلال مواجهة إنبي وتحقيق الفوز للخروج من دوامة الهبوط التى تلازم الفريق الليلة.

دورى نايل.. المقاولون فى مواجهة مصيرية أمام إنبى بالأسبوع التاسع والعشرين

ويخوض فريق المقاولون مباراة مصيرية أمام إنبي في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، بملعب بتروسبورت في الأسبوع التاسع والعشرين لمسابقة الدورى.

المباراة هي الأولى للجهاز الفني للمقاولون بقيادة عماد النحاس الذي تولى المسئولية بعد رحيل معتمد جمال في محاولة لإنقاذ الفريق من الهبوط لدوري القسم الثاني.

ويحتل المقاولون المركز الثامن عشر والأخير في جدول دوري نايل برصيد 19 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الزمالك والأهلي، وحقق المقاولون أربعة انتصارات وتعادل سبع مرات، وخسر 15 مباراة، وسجل 24 هدفًا ودخل مرماه 44 هدفًا.

المقاولون يرفع شعار «لا بديل عن الفوز»

وتعرض المقاولون للهزيمة في آخر مباراتين أمام بيراميدز والبنك الأهلي ولا بديل أمامه سوى الفوز والوصول للنقطة 22، وتقليص الفارق مع فاركو الذي يحتل المركز الخامس عشر إلى ثلاث نقاط في حالة هزيمة فاركو أمام الزمالك غدًا "الأربعاء".

عماد النحاس عقد عدة جلسات مع اللاعبين لتحفيزهم، وأكد لهم أن الفريق لم يفقد الأمل في البقاء، وعليهم استعادة الروح القتالية، وطالبهم بأن يكون الفوز على إنبي نقطة الانطلاق نحو البقاء في دوري نايل.

إنبي والاقتراب من المركز الثالث

على الجانب الآخر يحتل إنبي بقيادة سيد ياسين المركز الرابع برصيد 41 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الزمالك وحقق انبي 11 انتصارًا، وتعادل 8 مرات، وخسر 8 مباريات، وسجل 32 هدفًا، ودخل مرماه 24 هدفًا.

ولم يتعرض إنبي للهزيمة في المباريات الخمس الأخيرة وجمع منها تسع نقاط بالفوز على سيراميكا كليوباترا والجونة والتعادل مع المصري والإسماعيلي وبلدية المحلة، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 44، وتقليص الفارق مع المصري الذي يحتل المركز الثالث إلى أربع نقاط.

يدير المباراة عاطف حسين، ويساعده محمد فاروق، وخالد حسام طه، ومعهم محمود منصور حكمًا رابعًا، ومحمد الصباحي حكم فيديو، ومحمد الشناوي مساعد حكم فيديو.