الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عضو الاتحاد الدولي للتوظيف: مؤتمر الاستثمار المصري الأوربي خطوة مهمة لزيادة معدلات النمو

مؤتمر الاستثمار المصري
مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

أشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد العالمي للتوظيف محمد الدروي بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد على مدار يومين بالقاهرة، مشيرا إلى أن المؤتمر سيسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل من خلال المشروعات التي سيتم تنفيذها وفقا للاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها في المؤتمر.

وأضاف الدروي - في تصريحات اليوم - أن المؤتمر خطوة هامة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تم الاتفاق عليها في مارس 2024 بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية.

وأكد عضو الاتحاد الدولي للتوظيف على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز فرص التوظيف، مما ينعكس بشكل إيجابي على سوق العمل وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المصري.

كما أشار إلى أن الاتحاد العالمي للتوظيف يدرك أهمية هذه الشراكات الدولية في تعزيز بيئة العمل في مصر وتوفير فرص تدريب وتأهيل للشباب، مما يسهم في تقليل البطالة وزيادة الكفاءة الإنتاجية، مشددا على أن هذه الجهود المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي تمثل نموذجًا يحتذى به في التعاون الدولي لدعم التنمية المستدامة.

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