الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إيمان كريم تستقبل مسؤولي منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"

منظمة الأمم المتحدة
منظمة الأمم المتحدة

استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، مسؤولي منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) - مكتب القاهرة، وذلك في إطار التعاون بين المجلس والهيئات الدولية العاملة في مجال حقوق الطفل والمرأة وغيرها من الهيئات التي تعمل في مجال الإعاقة.

من جانبها، رحبت الدكتورة ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، بمسئولي منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) - مكتب القاهرة، وثمنت الدور الذي تقوم به المنظمة في مصر وفي مجال التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت المشرف العام على المجلس أن اللقاء الذي نظمته إدارة التعاون الدولي بالمجلس مع المنظمة دار حول التعاون بين المجلس ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) مكتب القاهرة في عدد من الموضوعات التي تخص مجال حماية الطفل ذوي الإعاقة في المحاكم، وكذلك في محيط الأسرة والمنزل ومع مقدمي الخدمات، والتوعية الأسرية والإرشادية فيما يخص صحة التعامل مع أطفالهم من ذوي الاعاقة، واستكمال التعاون بين الطرفين في الغرف الصديقة للأطفال ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أن اللقاء تضمن أيضا النقاش في آليات رفع كفاءة المجلس في تلقي الشكاوى الخاصة بالأطفال ذوي الاعاقة، وبحث سبل إعداد دليل للتعامل مع الاطفال ذوي الاعاقة في المحاكم والنيابات.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، إن المجلس يسعى دوما إلى التعاون مع الشركاء لخدمة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع الوعي المجتمعي بأدوارهم وأنهم اشخاص فاعلين في كافة مناحي الحياة.

إيمان كريم ذوي الإعاقة ذوي الهمم اليونسيف قادرون باختلاف

الأكثر قراءة

من هو شريف فاروق وزير التموين الجديد؟

كفاءة وطنية بخبرات دولية.. من هو بدر عبدالعاطى وزير الخارجية الجديد؟

رسميًا.. الحكومة تحسم جدل إلغاء التوقيت الصيفى

مصادر لـ"الدستور": شريف الشربينى وزيرًا للإسكان.. وأحمد كوچوك للمالية.. عاجل

نائب رئيس اللجنة المالية بصندوق النقد.. السيرة الذاتية لـ أحمد كوجك مرشح وزارة المالية الجديد

"الشناوى" يُقرر الرحيل من الأهلى.. عرض الـ5 ملايين دولار يُغرى الحارس الدولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

رؤى مواطن يبغى التغيير يا حكومة

محاسن السنوسي

معانا ولا علينا يا حكومة !

لواء. محسن الفحام

الشفافية الإيجابية

حسين دعسة

عندما يكشف جيمس جفرى الخطط السرية.. من ينقذ غزة؟

يحيى عسكر

30 يونيو.. حتى نستطيع أن نعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء

محمود خليل

«مربع الحكمة» فى تجربة «لقمان»

ماجد حبته

تدفقات استثمارية أوروبية

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

عاجل
مصدر حكومي: المستشار محمود فوزي وزيرا لـ الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي