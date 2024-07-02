بعد الإعلان عن زيارة 7 ملايين سائح لمصر.. جهود الدولة للارتقاء بملف السياحة

خلال السنوات العشر الأخيرة، وضعت الحكومة عدد من الملفات على رأس أولوياتها، وكانت السياحة أحد أهم الملفات تلك، وعام بعد عام تحقق الحكومة نجاحات ملموسة في هذا القطاع، تحديدًا في السنوات الثلاث الأخيرة، والتي ركزت وزارة السياحة والأثار فيها على إدخال عدد من الأنشطة الحديثة التي تجذب السائحين من مختلف بلدان العالم، فكانت المهرجانات الفنية والثقافية والرياضية.

بيان وزارة السياحة والآثار، جاء فيه إن مصر حققت عائدات بقيمة 6.6 مليارات دولار من قطاع السياحة خلال النصف الأول من العام الحالي، جاء هذا بارتفاع يقترب من 5 بالمئة إذا ما تمت مقارنته بالفترة ذاتها من العام السابق.



لماذا يجب أن تفتح مصر مجالات سياحية مختلفة في الثقافة والفن والعلاج؟

زين الشيخ، مستشار مصر السياحي في اليابان سابقًا، قال إن مصر تخطط دائمًا إلى توفير كافة السبل التي يمكن من خلالها جذب السائحين، وتنشيط السياحة في مصر، والسنوات الأخيرة تم التركيز على هذا الهدف وحققت الدولة عدد من التحركات في هذا الشأن باستحداث العديد من الأنشطة.



وأضاف مستشار مصر السياحي في اليابان سابقًا، لـ"الدستور" أن سياحة الماراثونات والمهرجات، ولعل أخرها وأهمها مهرجان العلميين الجديد، هو من أهم أشكال السياحة الجديدة، هذه الأشكال الجديدة من غير شك تعمل على جذب السائحين ليس في الخارج فقط وإنما في الداخل والخارج.



وأكد الشيخ، أن السياحة في مصر لم تعد مقتصرة على فكرة زيارة الأماكن الأثرية فقط، وإنما أصبح لدى السائحين خلفية عن كافة الأنشطة التي يمكن أن يقوم بها في مصر، بداية من السياحة الأثرية ومرورًا بالسياحة الترفيهية، والعلاجية والثقافية، مشيرًا إلى أن السياحة الأثرية تدر دخلا لا يتخطى حاجز الـ10% من حجم الدخل الذي تدره السياحة بشكل عام، فيما يشير بشكل واضح إلى أن أنواع السياحات الأخرى حققت نجاح وأصبحت موجودة وبقوة على خريطة السياحة في مصر.



وأوضح الشيخ، أن السياحة الترفيهية والثقافية وسياحة المهرجانات، تعتبر هي مستقبل السياحة في مصر، يقصدها الغالبية العظمى من السائحين حول العالم، ومصر تعمل جيدًا على هذا الملف، وينعكس هذا الجهد على الأرقام التي تحققها السياحة والتي تزيد عامًا بعد عام.

استقبلت مصر أكثر من 7 مليون سائح في الفترة من يناير حتى يونيو، بارتفاع يزيد عن الفترة ذاتها في العام الماضي، هذا العام الذي وصفته الوزارة وقتها بأنه "عاما قياسيا شهد أعلى معدل للحركة في تاريخ السياحة في مصر"، هذا بحسب بيان وزارة السياحة والأثار.

وقال حسام نجم، وكيل نقابة المرشدين السياحيين، إن مصر تسعى إلى التواجد على خريطة السياحة العالمية، وتسير نحو هذا الهدف بحرافية شديدة، وتسعى دائمًا إلى إرضاء كافة الأذواق، فمن يريد السفر إلى العلاج يجد ملاذه في مصر، ومن تريد الترفيه يجده في مصر، ومن يرد التعرف على أكبر حضارة وأثار في العالم يجد ذلك في مصر أيضًا.

وأوضح، نجم لـ"الدستور" أن المهرجانات الفنية والترفيهية، هي عبارة عن نوع معروف من أنواع السياحة، ومن المهم أن يعرف الجميع أن مصر دائمًا كان لها السبق في هذا اللون من السياحة منذ زمن بعيد، ابتعدنا عن المشهد خلال سنوات المنتصف، والآن تعود مصر إلى خريطة العالم مرة أخرى، محققة في ذلك نجاح باهر غير منقطع النظير.

وأكد نجم، أن الدولة تهتم بالأنشطة الترفيهية التي تخدم السياحة، طوال العام، وليس أشهر الصيف فقط، وتعمل على زيادة القاعدة الجماهرية من السياح في الداخل والخارج من خلال استحداث مشاريع جديدة، فجعبة وزارة السياحة لا تنضب والمشاريع في زيادة يوم بعد يوم.