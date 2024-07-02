الإسماعيلي ينهى استعداداته لمواجهة سيراميكا غدا بالجبل الأخضر

فضل الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، المبيت فى القاهرة الليلة، استعدادا لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا غدا.

وتوجه فريق الإسماعيلي للقاهرة للانتظام الليلة داخل معسكر مغلق بأحد فنادقها استعدادًا للقاء سيراميكا في الأسبوع التاسع والعشرين للدوري الممتاز المحدد موعده السابعة مساء غدا باستاد الجبل الأخضر بالقاهرة، حيث ضمت قائمة الدراويش 21 لاعبا.

وقاد إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي وحمد إبراهيم المدرب العام وأحمد حسام المدرب وأحمد سامح مخطط الأحمال ومصطفى كمال مدرب حراس المرمى، المران الأخير للفريق صباح اليوم الثلاثاء للتحضير للقاء سيراميكا.

وشهد المران مشاركة كل من كمال السيد وعبد الله جمال لحراسة المرمي ومحمد نصر وعصام صبحي ومحمد دسوقي ومحمد بيومي ومحمد خطاري وحاتم سكر وعبد الكريم مصطفى ومحمد مخلوف وهشام محمد ومحمد عبد السميع وعبد الرحمن مجدي ومروان حمدي والبوركيني إيريك تراوري والفلسطيني خالد النبريص ونادر فرج وعلي الملواني وعمر القط وحسن صابر واستغرق مدته 45دقيقة أشتمل علي الإحماء وفك العضلات وانتقل للنواحي الخططية وانتهى بتقسيمة شهدت تنفيذ خطه اللقاء

تجدر الإشارة إلى أن الحارسين محمد فوزي وأحمد عادل عبد المنعم ومعهم محمد عمار وعماد حمدي وحمدي النقاز وأحمد الشيخ وباسم مرسي ومحمد هاشم ومحمد وكريم عرفات وأحمد محسن ومحمد حسن وعبد الرحمن الدح لن يشاركوا في مباراة المصري لأسباب مختلفة.

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الثاني عشر بجدول الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة فاز في 7 مباريات وخسر 11 لقاء وتعادل في 10 مواجهات ودخل شباكه 32 هدفًا ولهم 28 هدفًا.

ورغم وجود الإسماعيلى فى المنطقة الدافئة إلا أن الجهاز الفنى يسعى لتحسين وضع الدراويش فى جدول الدورى، على أمل إنهاء المسابقة فى مركز متقدم بين العشرة الأوائل.