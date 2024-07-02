دعم الصحة والتعليم وتشجيع الاستثمار.. مجتمع الأعمال يرصد لـ"الدستور" أولويات الحكومة الجديدة

قال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة، إن تشكيل الحكومة الجديدة على الأبواب، ونتظر منها العديد من الملفات التي تهم مجتمع المال الاعمال والاقتصاد والمواطن المصري.

فيما يخص مجال الاستثمار، أكد “الشرقاوي” لـ" الدستور"، علي أهمية قيام الحكومة علي تحسين المناخ الجاذب للاستثمارات وانهاء الإجراءات المتعلقة بترخيص الأراضي الصناعية والتجارية والاستثمارية، مع التوسع في منح الرخصة الذهبية لتشمل كل المشروعات الموجودة علي أرض مصر



وطالب رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة، الحكومة الجديدة بضرورة إيجاد آلية تطبيق فعالة لفض المنازعات الاستثمارية والاقتصادية.

التوسع في التصدير وتشجيع المشروعات الصغيرة

وأشار إلي أن مجتمع الأعمال ينتظر من الحكومة العمل على تعميق التنسيق بين البنك المركزي وزارة المالية وإطلاق المبادرات والمحفزات المشجعة للمشروعات الصغيرة والتوسع في التصدير وكذلك في مشروعات الإنتاج الزراعي والصناعي حتي يتم احدث وفرة في المنتجات المطلوبة.

واستطرد: يأمل المواطن المصري أن تحاول الحكومة الجديدة جاهدة لكبح جماح التضخم عبر آليات مختلفة منها العمل على توسع في توفسر السلع الأساسية وكذلك العمل على انشاء مزيد من الأسواق والتجمعات التي يتم فيها بيع السلع الاستهلاكية.

جمعية رجال الأعمال: على الحكومة الجديدة زيادة الصادرات المصرية ومضاعفة أرقام السياحة

وأكد رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة، أنه على الحكومة الجديدة زيادة الصادرات ورفع شعار 200 مليار دولار صادرات ومضاعفة أرقام السياحة والعمل على حل المشكلات والتخلي عن كل سبل البيروقراطية في انجاز الاعمال حتي يتم تشجيع المستثمر المحلي وكذلك الحال حتي يكون هناك ثقة للمستثمر الاجبني وجذب للاستثمارات الاجنبية لجمهورية مصر العربية.

وطالب “الشرقاوي” الحكومة الجديدة بالعمل على أهم ملفين وهما “التعليم والصحة”.

واكد رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة على الحكومة الجديدة أن تتقارب من المواطن حتي يستطع حساب تكلفة هذان الملفين فى حياة الاسرة المصرية فأن لم تسطيع أن تقدم شيئًا اقتصاديا مباشرا للمواطن لترفع عن المواطن العبء.

مشيل: تشكيل الحكومة الجديدة يرتكز على العديد من المحاور

من جانبها، أكدت المهندسة إيريني مشيل نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، أن مجتمع الأعمال والمواطنون يتطلعون إلي تشكيل الحكومات الجديدة الجديدة أن تركز على العديد من المحاور في استمرار الاستقرار السياسي والأمني الذي تم تحقيقة بعد ثورة 30 يونيو .

وأشارت أيريني مشيل إلي أن على الحكومات الاقتصادية الجديدة أن تركز على تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وكذلك الإصلاحات الهيكلية في كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية كالطاقة والتصنيع والبنية التحتية والعمل على تحسين مناخ الاعمال وتبسيط الإجراءات البيروقراطية.

وأردفت مشيل، أن علي الحكومة الجديدة أن تعمل علي تنسيق الوزارات المختلفة ووضع اويات في الموازنة العامة، بالإضافة إلي ذلك ضرورة الاهتمام الشديد بالصناعة المحلية ولايكون الهدف فقط علي التركيز حذب استثمارات جديدة



وأضافت نائب رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارفة، أن علي الحكومات الجديدة مراجعة منظومة الضرائب والتامينات وتهيئة بيئة جيدة للمستثمرين لاستكمال مسيرة العمل وكذلك العمل على تيئة المنتج المصري لينافس المنتجات الأخرى وأهمها التركي.

الصحة والتعليم والإسكان أول ملفات الحكومة الجديدة

وقالت إن المواطنين يتطلعون لنظر الحكومة الجديدة في العديد من الملفات الهامة والبرامج التنموية الشاملة التي تركز تطوير قطاع الصحة والتعليم والإسكان ومكافحة الفقر وتحسين مستويات المعيشة وكذلك أيضا تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير فرص عمل للشباب.

المنزلاوي: أشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني برامج الاصلاح الاقتصادي

ومن جه آخر، قال المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة ونائب رئيس لجنة رجال الاعمال المصريين، أن خلال الساعات المقبلة سيتم الإعلان عن تشكيل الحكومات الجديدة والتي يأمل منها رجال الصناعة طرق وأشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني برامج الإصلاح الاقتصادي والتنموي.

وأفاد مجد الدين في تصريح خاص لـ" الدستور " أن على الحكومة الجديدة أن تضع اليات واضحة للتعاون بين الحكومة والشركات الخاصة التي تنفيذ مشروعات البنية التحتية والعمل على تبني نماذج الشراكة المجدية كالتمويل المشترك والعقود طويلة الاجل، فضلا عن ضرورة الحكومات ان تقدم العديد من الحوافز والتسهيلات للقطاع الخاص لتشجيعة على المشاركة في المشروعات التنموية.

وطالب رئيس لجنة الصناعة، بأهمية أنشاء اليات رسمية لتشاور الحكومة مع منظمات المجتمعية والخبراء في مختلف المجالات لإتاحة الفرصة للمجتمع المدني للمساهمة في وضع البرامج الحكومية والرقابة على تنفيذها.

ودعا على تحفيز مبادرات المجتمع المال والاعمال منها لتوفير الدعم المالى الفني للمنظمات المجتمعية وتطوير نظم الشكاوي والتظلمات وضمان استجابة الحكومة السريعة.