الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هشام عبد الخالق رئيسا لغرفة صناعة السينما

هشام عبد الخالق
هشام عبد الخالق

أجريت بالأمس انتخابات غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات، حيث أسفرت عن فوز المنتج هشام عبد الخالق رئيس شركة اتحاد الفنانين للسينما والفيديو بمنصب رئيس غرفة صناعة السينما. 

وتعد غرفة صناعة السينما هي إحدى الغرف التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، وتشمل أهدافها الاهتمام بشئون أعضائها من المنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض، والعمل لصالحهم، وحماية الأفلام في الداخل والخارج بمجهودات فردية، ووضع نظام لتوزيع الفيلم بما يضمن عدم تغليب نوع إستغلال على آخر، وإتاحة الفرصة للفيلم بما يضمن تحقيق عائد قوي للمنتج يضمن استمراريته، وسرعة الأداء والإستجابة والتحرك السريع تجاه أي مشكلة، وتشمل قطاعات الغرفة، منتجي أفلام السينما، واستوديوهات ومعامل طبع وتحميض الأفلام السينمائية، وموزعي الأفلام السينمائية، ودور عرض الأفلام السينمائية، كما إنها الكيان السينمائي الذي يمنح التراخيص للأفلام وشهادات الحقوق وغيرها. 

ويبلغ عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة 15 عضوًا منهم 12 عضو بالانتخاب و 3 أعضاء بالتعيين، حيث تنقسم قوائم المرشحين إلى 3 فئات هم منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، تبعا لرأسمال كل منشآه، وفقا لقانون الانتخابات الجديد.

 

غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات صناعة السينما فوز المنتج هشام عبد الخالق المنتج هشام عبد الخالق إحدى الغرف التابعة لاتحاد الصناعات المصرية

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