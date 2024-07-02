أهالي قنا: مواجهة البناء المخالف أبرز التحديات أمام المحافظ الجديد

ساعات قليلة وسيعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة، والذي سيتبعه أيضًا إعلان حركة المحافظين.

ومن المتوقع أن تشمل هذه الحركة عدة محافظين بعد حلف يمين الحكومة الجديدة في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة غدًا.

وهناك طموحات عديدة ومطالب مختلفة لأهالي مدن ومراكز محافظة قنا التسعة من المحافظ الجديد، وسط تحديات وأولويات وملفات مختلفة تنتظر المحافظ القادم للمحافظة، وتأتي من أبرزها الاستمرار في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة.

ومن جانبه، قال أحمد جمال، أحد أهالي مركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، إن أبرز التحديات التي ستواجه المحافظ الجديد هي مواجهة البناء المخالف للقوانين في مدن ومراكز محافظة قنا المختلفة.

وأضاف جمال أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية يعتبر من بين أبرز الملفات التي ستكون في استقبال المحافظ الجديد داخل مكتبه، نظرًا لأن المحافظة تواجه المتعدين على أراضي الدولة يوميًا بمحافظة قنا بالإضافة إلى المتعدين على الأراضي الزراعية.

وأكد محمد عاطف، أحد أهالي مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، أن الأولويات التي ستكون ضمن أبرز ملفات المحافظ المقبل في قنا ستكون المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بعد الانتهاء بنسبة 100% من مشروعات المرحلة الأولى.

وأشار عاطف إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة ستشمل قرابة 4 مدن في المحافظة، حيث ينتظر أهاليها وصول المبادرة والبدء في المشروعات الخدمية والتنموية بأقصى سرعة قائلًا: "مبادرة حياة كريمة هي الأمل لباقي أنحاء مدن ومراكز محافظة قنا".