سارة الشلقانى: الحوار الوطنى يعبر عن حالة الشارع المصرى ويتحدث بصوته

قالت سارة الشلقاني، مدير تحرير جريدة الدستور، إن الصحف تناولت ملف الحوار الوطني، وجالساته، خاصة بعد اقتراب الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد.

وأضافت "الشلقاني"، خلال استضافتها ببرنامج "8 الصبح"، والمُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الحوار الوطني يتابع تنفيذ التوصيات من الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى التركيز على قوانين الانتخابات لمجلس النواب والشيوخ.

وأشارت إلى أن السبت المقبل سيعقد اجتماع للتنسيق مع الحكومة الجديدة، وكيفية تنفيذ توصيات الحوار في المرحلة الأولى، والتركيز على الملفات الأخرى في المرحلة الثانية، وعلى رأسها ملفان مهمان، وهما الأمن القومي والملف الاقتصادي.

ونوهت مدير تحرير جريدة "الدستور" إلى أن المخرجات التي خرج بها الحوار الوطني في مرحلته الأولى كانت جيدة وفعالة للغاية، من خلال أكثر من 125 توصية في جميع المجالات، ولم ينس الحوار الوطني الأوضاع في قطاع غزة، والذي يعيش أزمة منذ أكثر من 9 أشهر.

كما تناولت جلسات الحوار الوطني الأمور الاقتصادية، ففي ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، تسعى الحكومة المصرية للتصدي ومواجهة التحديات من أجل تحسين حياة المواطن المصري.

وتابعت أن من أبرز المحاور المستمرة لفترة مقبلة هي جلسات الحوار الوطني، والذي يعبر عن حالة الشارع المصري، حيث يجمع كل أطياف الأحزاب سواء المعارضة أو القوى الأخرى، وكذلك كل الفئات المجتمعية، وبالتالي الحوار الوطني معبر أكثر عن حالة الشارع.